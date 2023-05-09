Thiếu niên 14 tuổi 'làm chuyện người lớn' với bé gái và cái kết chua xót

Xã hội 09/05/2023 15:40

Gặp và quen nhau tại nơi làm việc, cậu thiếu niên dụ dỗ người yêu mới 12 tuổi quan hệ tình dục.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 9/5, TAND huyện Bình Chánh (TP.HCM) mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo P.T.D (sinh năm 2008, ngụ huyện Bình Chánh) về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. Thời điểm D. phạm tội mới 14 tuổi 22 ngày.

Theo truy tố, tháng 3/2022, D. và cháu N.T.N làm chung tại một cơ sở bánh rồi dần nảy sinh tình cảm.

Ngày 30/8/2022, N. nhắn tin rủ D. tới phòng trọ chơi. Tại đây cả 2 đã quan hệ tình dục với nhau. 

Thiếu niên 14 tuổi 'làm chuyện người lớn' với bé gái và cái kết chua xót - Ảnh 1

Quang cảnh phiên xét xử - Ảnh VietNamNet

Cũng theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, khi chị P.T.A.Đ (hàng xóm) đến gõ cửa phòng, D. liền mặc quần áo đi về thì bị chị Đ. giữ lại và báo cho cha mẹ của N. biết.

Tối cùng ngày, mẹ của N. hỏi sự việc thì cả hai thừa nhận đã quan hệ tình dục. Mẹ của N. đã đến Công an xã Hưng Long, huyện Bình Chánh trình báo.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và khai thêm không biết hành vi của mình là vi phạm pháp luật. HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến sức khỏe, tâm sinh lý của trẻ em. Tuy nhiên, tại thời điểm phạm tội, bị cáo chỉ mới 14 tuổi 22 ngày nên HĐXX cân nhắc xem xét khi lượng hình. 

Ngoài ra, theo thông tin thêm từ Báo Người Lao Động, xem xét vụ án, HĐXX tuyên phạt Duy 2 năm 6 tháng tù. HĐXX buộc Duy bồi thường cho bị hại 10 triệu đồng. 

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