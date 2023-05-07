Công an TP Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) đã tạm giữ hình sự đối với Bạch Văn Liêm (SN 1955, ngụ TP Cao Lãnh) điều tra về hành vi hiếp dâm.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, vào ngày 7/5, Công an TP Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) đã tạm giữ hình sự đối với Bạch Văn Liêm (SN 1955, ngụ TP Cao Lãnh) điều tra về hành vi hiếp dâm.

Cụ thể, khuya 5/5, Công an TP Cao Lãnh nhận được tin báo của người thân bà H.T.H. (SN 1953), về việc nghi ngờ nạn nhân bị xâm hại tình dục dẫn đến tử vong. Ngay trong đêm, các Đội nghiệp vụ Công an thành phố khẩn trương đến hiện trường điều tra, xác minh.

Đến trưa 6/5, qua xác minh ban đầu, Công an TP Cao Lãnh xác định Liêm đã gây ra vụ việc nói trên nên bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp.

Đối tượng Bạch Văn Liêm - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân Trí, tại cơ quan điều tra, Liêm thừa nhận do ở gần nhà nên biết bà H. bệnh tai biến phải nằm một chỗ. Tối 5/5, Liêm đã lẻn vào nhà thực hiện hành vi hiếp dâm khiến nạn nhân dẫn đến tử vong. Kết quả khám nghiệm tử thi, nạn nhân tử vong do nhồi máu cơ tim.

Liêm còn thừa nhận trước đó cũng đã từng thực hiện hành vi hiếp dâm đối với nạn nhân.

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