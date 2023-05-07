Theo thông tin từ báo Dân Trí, vào sáng ngày 7/5, một lãnh đạo UBND huyện biên giới Ea Súp (Đắk Lắk) xác nhận, tại chợ Trung tâm huyện xảy ra vụ hỏa hoạn thiêu rụi khu vực chợ lồng gây thiệt hại nhiều tài sản.

Cụ thể, khoảng 6h10 sáng nay 7/5, một đám cháy nhỏ đã xuất hiện ở phía khu vực chợ lồng bên trong chợ. Chỉ ít phút sau, ngọn lửa đã bắt đầu lan rộng sang các ki ốt khác và bùng cháy dữ dội kèm theo những cột khói đen rất lớn.