lãnh đạo UBND huyện Ea Súp cho biết ngành chức năng đang tập trung mọi nguồn lực để ứng cứu, giúp bà con tiểu thương trong vụ cháy chợ huyện biên giới Ea Súp.
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Theo thông tin từ báo Dân Trí, vào sáng ngày 7/5, một lãnh đạo UBND huyện biên giới Ea Súp (Đắk Lắk) xác nhận, tại chợ Trung tâm huyện xảy ra vụ hỏa hoạn thiêu rụi khu vực chợ lồng gây thiệt hại nhiều tài sản.
Cụ thể, khoảng 6h10 sáng nay 7/5, một đám cháy nhỏ đã xuất hiện ở phía khu vực chợ lồng bên trong chợ. Chỉ ít phút sau, ngọn lửa đã bắt đầu lan rộng sang các ki ốt khác và bùng cháy dữ dội kèm theo những cột khói đen rất lớn.
Trước sự việc, cơ quan chức năng và người dân đã nỗ lực dập tắt đám cháy. Thời điểm diễn ra vụ cháy, thời tiết rất nóng bức khiến công tác cứu hỏa gặp không ít khó khăn.
Theo thông tin từ VietNamNet, vị lãnh đạo UBND huyện Ea Súp, tính đến 8h15 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế và lực lượng chức năng đang nỗ lực dập tắt hoàn toàn. Thiệt hại trong vụ cháy có thể lên tới hàng tỷ đồng. Nhiều tiểu thương bật khóc nức nở vì toàn bộ tài sản đã bị lửa thiêu rụi.
Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ.