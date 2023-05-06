Khi được đồng nghiệp và người dân phát hiện, cô Mai Thị Yến vẫn ôm chặt bé N.K.T vào lòng để bảo vệ con khỏi va chạm.

Theo thông tin từ VTC News, vào chiều ngày 6/5, cô Đào Thị Xuân, Hiệu trưởng trường Mầm non Đường Thượng (Yên Minh, Hà Giang) thông tin sức khoẻ bé N.K.T, 4 tuổi - con gái cô giáo Mai Thị Yến bị lao xuống vực tử vong trên đường tới trường, hiện đã bình thường, chỉ bị xước xát nhẹ ngoài da, được gia đình đưa về cho bà nội ở Phú Thọ chăm sóc. Trong suốt quá trình diễn ra đám tang, bé luôn miệng khóc đòi mẹ. Các cô giáo luân phiên túc trực động viên gia đình và chăm sóc bé vượt qua cú sốc này", cô Xuân nói. Bé N.K.T theo mẹ lên vùng cao học từ khi còn nhỏ, cô trò nhiều năm gắn bó nên không tránh khỏi rơi nước mắt khi nhìn cháu khóc mếu đòi mẹ. Con lớn của cô Yến hiện đang học lớp 5.

Cô giáo Mai Thị Yến, trường Mầm non Đường Thương (ngoài cùng bên phải) chụp ảnh cùng học sinh trong hội thi bé khoẻ - Ảnh: VTC News Ngày 3/5, sau kỳ nghỉ lễ, bé N.K.T theo ba mẹ từ Phú Thọ lên xã Đường Thượng dạy học. Trên đường đi, do dốc trơn trượt, xe máy gặp sự cố, cả gia đình lao xuống vực. Điểm xảy ra tai nạn cách điểm trường học 2km. Khi được đồng nghiệp và người dân phát hiện, cô Yến vẫn ôm chặt bé N.K.T vào lòng để bảo vệ con khỏi va chạm. Cả gia đình nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang. Tuy nhiên, do bị thương quá nặng, mẹ bé N.K.T là giáo Mai Thị Yến qua đời lúc 20h cùng ngày. Bố bé là thầy Nguyễn Đại Đình Nam, giáo viên trường Tiểu học Đường Thượng, tiếp tục được cấp cứu tại viện. Sau khi trải qua phẫu thuật cắt bỏ 1 bên thận do đa chấn thương, thầy Nam hiện có thể nói chuyện được với mọi người. Thầy đã biết tin xấu về vợ mình, tuy nhiên sức khoẻ còn rất yếu nên không thể về chịu tang vợ.

Thầy Nguyễn Đại Đình Nam đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa Hà Giang - Ảnh: Báo Dân Việt Trước đó, theo báo Quân đội nhân dân, Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn gửi thư chia buồn và thăm hỏi gia đình cô giáo Mai Thị Yến. "Lãnh đạo Bộ GD&ĐT xin bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi của cô và xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình, đồng nghiệp của cô. Mong gia đình và các đồng nghiệp sớm vượt qua nỗi đau này, ổn định cuộc sống, công việc, tiếp tục thực hiện những ý nguyện còn đang dang dở của cô. Bộ GD&ĐT xin trân trọng ghi nhận những đóng góp và hy sinh của cô, của gia đình và đồng nghiệp của cô cho sự nghiệp giáo dục", Bộ trưởng viết. Ông Sơn cũng đề nghị, Sở GD&ĐT Hà Giang, Công đoàn Giáo dục Hà Giang, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể tại địa phương cần quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ gia đình cô Mai Thị Yến giáo sớm ổn định cuộc sống; động viên, hỗ trợ các đồng nghiệp của cô giáo tại trường Mầm non Đường Thượng yên tâm công tác. Địa phương cũng cần đặc biệt lưu ý tăng cường quan tâm, hỗ trợ đời sống, sinh hoạt cho các thầy giáo, cô giáo công tác ở địa bàn khó khăn. Bộ trưởng bày tỏ sự cảm động và ghi nhận trước những nỗ lực, cố gắng của đội ngũ các thầy giáo, cô giáo đang cắm bản, công tác ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo đã không quản nguy hiểm, khó khăn, thiếu thốn trăm bề để cống hiến cho sự nghiệp giáo dục. Người đứng đầu ngành Giáo dục mong các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm, chỉ đạo để đường đến trường, lớp của các thầy giáo, cô giáo và học sinh ở những địa bàn khó khăn ngày càng bớt gian nan, vất vả. Chiều cùng ngày, đại diện lãnh đạo Bộ GD&ĐT đã lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang thăm hỏi và động viên thầy giáo Nguyễn Đại Đình Nam cùng gia đình.

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