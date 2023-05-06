Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, lực lượng chức năng đã tìm được thi thể bé gái rơi xuống hồ nước công viên trong khu đô thị.

Theo thông tin từ VTC News, vào ngày 6/5, đại diện Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, lực lượng chức năng đã tìm được thi thể bé gái rơi xuống hồ nước công viên trong khu đô thị. Nạn nhân sinh năm 2009, sống tại phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm.

Lực lượng chức năng đang tìm kiếm nạn nhân bị đuối nước - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ báo Dân trí, sự việc xảy ra vào khoảng 15h ngày 6/5. Một thiếu nữ 14 tuổi đi cùng bạn ra hồ nước tại khu đô thị chơi và chụp ảnh, không may bị trượt chân xuống hồ. Ngay sau đó, người bạn đi cùng gọi người đến ứng cứu.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm cứu nạn nhân. Khu vực này có một hồ nước rộng khoảng 5-6 ha, xung quanh hồ được trải nhiều cát. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) quận nam Từ Liêm (Hà Nội) đã huy động khoảng 20 người xuống hiện trường để hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân.

Đại diện Đội PCCC và CNCH quận nam Từ Liêm cho biết, đến 17h30, thi thể thiếu nữ đã được tìm thấy.

Nạn nhân không sinh sống trong khu đô thị. Hiện cảnh sát đã bàn giao thi thể thiếu nữ cho công an phường và gia đình nạn nhân.

Hà Nội: Cháu bé mất tích khi rơi xuống hồ nước công viên trong khu đô thị Công an quận Nam Từ Liêm (TP Hà Nội) cho biết, đơn vị đang phối hợp với các lực lượng chức năng tìm kiếm một cháu bé bị rơi xuống hồ nước công viên, tại một khu đô thị ở quận Nam Từ Liêm.

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