Mới đây, những hình ảnh về "vụ bắt cóc trẻ em tại Bình Dương" được đăng tải trên mạng đã thu hút hàng trăm lượt bình luận, chia sẻ.

Theo thông tin từ báo người Lao Động, vào ngày 5/5, ông Nguyễn Trọng Ân, Chủ tịch UBND thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, cho biết công an địa phương đã mời một phụ nữ trên địa bàn lên làm việc vì đăng tải thông tin không đúng sự thật trên mạng xã hội.

Chiều cùng ngày, mạng xã hội lan truyền thông tin một bé trai bị kẻ gian bắt cóc xảy ra tại phường Thới Hòa (thị xã Bến Cát, Bình Dương). Nạn nhân được cho là cháu của người đăng tải thông tin trên.

Sau khi những hình ảnh này được đăng tải trên mạng xã hội đã thu hút hàng trăm lượt bình luận, chia sẻ. Nhiều người tỏ ra rất lo lắng cho sự an toàn của cháu bé, đồng thời hy vọng công an sớm tìm ra được hung thủ.

Thông tin lan truyền trên mạng xã hội - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Dân Trí, sau khi vào cuộc điều tra, công an xác minh thông tin không phải bắt cóc như nội dung được chia sẻ trên mạng xã hội. Lãnh đạo UBND TX Bến Cát, cho biết, vụ việc trên là do vợ chồng giận nhau, người chồng có chở con qua phường Chánh Phú Hòa (TX Bến Cát, Bình Dương), hiện đã về nhà.

Hiện tại, công an địa phương đã mời đôi vợ chồng này lên làm việc, hình ảnh trên mạng xã hội cũng đã được xóa. Đối với hành vi đăng tải thông tin không đúng sự thật trên mạng xã hội của người phụ nữ này, công an sẽ xử lý nghiêm.

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