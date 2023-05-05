Manulife đồng ý hoàn tiền nhưng khách hàng phải chấp nhận ký giấy 'im lặng'

Để được hủy hợp đồng và hoàn lại tiền bảo hiểm, khách hàng phải ký cam kết giữ bí mật và không có bất kỳ hành động khiếu kiện hoặc làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của Manulife.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vào sáng ngày 5/5, nhiều khách hàng đã tới Công ty bảo hiểm Manulife để gặp đại diện doanh nghiệp, sau đó điền vào các giấy tờ để làm thủ tục hủy hợp đồng bảo hiểm nhân thọ đã tham gia tại Ngân hàng SCB, và được hứa sẽ được trả lại 100% số tiền đã đóng. Cụ thể, theo những khách hàng này, phía Manulife đồng ý hủy hợp đồng cũng như hỗ trợ khách nhận lại tiền. Tuy nhiên, khách hàng cũng phải điền vào các giấy tờ để làm thủ tục.

Nhiều khách hàng đã được Manulife chấp nhận huỷ hợp đồng và hoàn tiền, nhưng phải ký cam kết - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ Trong văn bản do Manulife đưa ra có yêu cầu khách hàng xác nhận đồng ý với nội dung khách hàng đồng ý hủy hợp đồng bảo hiểm. Văn bản do khách hàng chia sẻ có nội dung: "Kể từ ngày nhận được đầy đủ số tiền nói trên do công ty thanh toán tôi cam kết sẽ không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện nào đối với công ty; cũng không thực hiện bất kỳ hoạt động nào làm phương hại, ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của công ty". Đặc biệt, Manulife Việt Nam cũng đề nghị khách hàng cam kết không tiết lộ, dù trực tiếp hay gián tiếp, bất kỳ thông tin nào về nội dung trao đổi, các văn bản, thỏa thuận, email, tin nhắn, hình ảnh, ghi âm, ghi hình cuộc họp liên quan đến vụ việc này giữa khách hàng và công ty cho bất kỳ bên thứ ba nào hoặc trên bất kỳ phương tiện truyền thông và/hoặc mạng xã hội nào.

Khách hàng cho biết Manulife chấp nhận cho người mua sản phẩm Tâm An Đầu Tư được hủy hợp đồng, nhận lại tiền nhưng với điều kiện phải ký vào giấy xác nhận không được làm phương hại đến công ty - Ảnh: Zing Trước đó, theo thông tin từ báo Dân Trí, Manulife đã tổ chức cuộc họp báo sau thời gian lùm xùm xảy ra với sản phẩm Tâm An Đầu Tư. Tại cuộc họp này, lãnh đạo Manulife Việt Nam hứa giải quyết mọi khiếu nại về bảo hiểm liên kết đầu tư. Hãng bảo hiểm này đưa ra các giải pháp gồm hủy hợp đồng hoặc tiếp tục tham gia, chuyển đổi sản phẩm bảo hiểm tùy lựa chọn của khách hàng. Tuy nhiên, việc giải quyết chỉ với khách hàng gửi khiếu nại cho công ty hoặc Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (C03) trước ngày 30/4.

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