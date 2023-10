Manulife đồng ý hoàn tiền nhưng khách hàng phải chấp nhận ký giấy 'im lặng'

Nhiều khách hàng đã được Manulife chấp nhận huỷ hợp đồng và hoàn tiền, nhưng phải ký cam kết - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Trong văn bản do Manulife đưa ra có yêu cầu khách hàng xác nhận đồng ý với nội dung khách hàng đồng ý hủy hợp đồng bảo hiểm. Văn bản do khách hàng chia sẻ có nội dung: "Kể từ ngày nhận được đầy đủ số tiền nói trên do công ty thanh toán tôi cam kết sẽ không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện nào đối với công ty; cũng không thực hiện bất kỳ hoạt động nào làm phương hại, ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của công ty".

Đặc biệt, Manulife Việt Nam cũng đề nghị khách hàng cam kết không tiết lộ, dù trực tiếp hay gián tiếp, bất kỳ thông tin nào về nội dung trao đổi, các văn bản, thỏa thuận, email, tin nhắn, hình ảnh, ghi âm, ghi hình cuộc họp liên quan đến vụ việc này giữa khách hàng và công ty cho bất kỳ bên thứ ba nào hoặc trên bất kỳ phương tiện truyền thông và/hoặc mạng xã hội nào.