Mâu thuẫn khi tham gia giao thông, thiếu niên 14 tuổi bị chém tử vong

Xã hội 15/05/2023 09:45

Bị nạn nhân dọa chém sau va chạm giao thông, đối tượng gọi thêm người tới, rồi bất ngờ dùng dao chém nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong.

Theo thông tin từ Zingnews, ngày 15/5, cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã tạm giữ hình sự V.T.K (18 tuổi) điều tra về hành vi giết người và L.N.H (19 tuổi) về hành vi che giấu tội phạm. Cả 2 nghi phạm cùng ở xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Theo kết quả điều tra, chiều 13/5, vụ giết người xảy ra tại xã Hòa Bình. Nạn nhân được xác định là P.H.K. (14 tuổi, ở địa phương). Sau khi gây án, thủ phạm đã lên xe máy bỏ trốn.

Mâu thuẫn khi tham gia giao thông, thiếu niên 14 tuổi bị chém tử vong - Ảnh 1
Đối tượng V.T.K bị bắt giữ tại cơ quan điều tra - Ảnh: Zingnews

Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự nhanh chóng phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ và Công an huyện Chợ Mới, khẩn trương tiến hành công tác khám nghiệm, truy bắt nhanh thủ phạm.

Theo Báo An Giang, kết hợp các biện pháp nghiệp vụ, trong thời gian ngắn, lực lượng làm nhiệm vụ đã  xác định, bắt giữ 2 nghi phạm của vụ án.

Tại cơ quan điều tra, V.T.K khai nhận: Trước đó, trong lúc điều khiển xe tham gia giao thông đã xảy ra mâu thuẫn với P.H.K; bị nạn nhân dọa chém, nên đối tượng V.T.K điện thoại kêu L.N.H tiếp đánh nạn nhân.

Mâu thuẫn khi tham gia giao thông, thiếu niên 14 tuổi bị chém tử vong - Ảnh 2
Đối tượng L.N.H tại cơ quan điều tra - Ảnh: Báo An Giang

Khoảng 17 giờ, ngày 13/5, đối tượng V.T.K điều khiển môtô chở H. đến khu vực ấp An Quới, xã Hòa Bình, phát hiện P.H.K đang điều khiển môtô trên đường, hai đối tượng liền chặn đầu xe của nạn nhân, sau đó 2 bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Trong lúc xô xát, đối tượng K. dùng dao tự chế dài khoảng 40cm chém nhiều nhát vào người P.H.K, làm nạn nhân tử vong.

Mâu thuẫn khi tham gia giao thông, thiếu niên 14 tuổi bị chém tử vong - Ảnh 3
Hung khí mà đối tượng dùng chém nạn nhân - Ảnh: Zingnews

Sau khi gây án, V.T.K rủ L.N.H trốn khỏi địa phương. Đến khoảng 2 giờ, ngày 14/5, H. vừa về nhà thì bị công an bắt giữ, còn K. cũng bị bắt ngay sau đó, khi đang lẩn trốn ở nhà người quen tại xã An Thạnh Trung (huyện Chợ Mới).

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