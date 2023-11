Theo thông tin từ Zingnews, ngày 15/5, cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã tạm giữ hình sự V.T.K (18 tuổi) điều tra về hành vi giết người và L.N.H (19 tuổi) về hành vi che giấu tội phạm. Cả 2 nghi phạm cùng ở xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Theo kết quả điều tra, chiều 13/5, vụ giết người xảy ra tại xã Hòa Bình. Nạn nhân được xác định là P.H.K. (14 tuổi, ở địa phương). Sau khi gây án, thủ phạm đã lên xe máy bỏ trốn.