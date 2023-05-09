Chiều 7/5, T. rủ thêm 3 người bạn mang theo dao, mã tấu xông vào nơi anh Đ. và L. đang bán hàng rồi đuổi chém. Hậu quả, anh Đ. bị chém đứt gần lìa cánh tay.

Theo thông tin từ Zingnews, ngày 9/5, Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, đang tạm giữ N.Q.T (21 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Theo cảnh sát, T. cùng một số nghi phạm dùng dao, mã tấu xông vào trạm dừng chân Bò Sữa 2, ở quốc lộ 51, huyện Long Thành, chém 2 người bị thương.



Camera ghi cảnh T. cùng đồng bọn truy sát người trong trạm dừng chân - Ảnh: Báo Dân Việt Thông tin từ trang tin điện tử Công an tỉnh Đồng Nai, ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Long Thành phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Thành tiến hành khám nghiệm hiện trường, làm việc với nhân chứng và những người có liên quan. Qua điều tra, truy xét nhanh, Công an huyện Long Thành đã bắt được đối tượng N.Q.T., (sinh năm 2002), ngụ khu phố Tân Phú, phường Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu. Qua đấu tranh, bước đầu T. khai nhận, do mâu thuẫn với anh N.H.L, sinh năm 1997, quê ở tỉnh Cà Mau (nhân viên bán hàng ở trạm dừng chân Bò sữa 2). Theo đó, khoảng 13h30, ngày 7/5, T. rủ bạn tên Đ.; Đ. rủ thêm 2 người bạn (đều chưa rõ lai lịch) cả 4 tên đi trên 2 xe mô tô, mang theo dao, mã tấu đến trạm dừng chân Bò sữa 2 tìm anh L. để đánh. Khi đến nơi các đối tượng để xe phía ngoài, cầm dao, mã tấu xông vào nơi anh Đ. và anh L. đang đứng bán hàng rồi đuổi chém.

Đối tượng T. bị công an bắt giữ - Ảnh: Zingnews Hậu quả, anh N.T.Đ (sinh 1995) quê ở tỉnh Đắc Lắk bị các đối tượng chém gần đứt lìa cánh tay trái; Anh L. bị chém nhiều nhát vào ngón tay cái. Hiện, Công an huyện Long Thành đang đấu tranh mở rộng điều tra và triển khai lực lượng truy bắt các đối tượng còn lại để xử lý theo quy định của pháp luật. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Thành kêu gọi các đối tượng liên quan đến vụ án nói trên nhanh chống ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

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