Đồng Nai: Bắt đối tượng cầm mã tấu truy sát, chém đứt gần lìa cánh tay một thanh niên

Xã hội 09/05/2023 10:05

Chiều 7/5, T. rủ thêm 3 người bạn mang theo dao, mã tấu xông vào nơi anh Đ. và L. đang bán hàng rồi đuổi chém. Hậu quả, anh Đ. bị chém đứt gần lìa cánh tay.

Theo thông tin từ Zingnews, ngày 9/5, Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, đang tạm giữ N.Q.T (21 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo cảnh sát, T. cùng một số nghi phạm dùng dao, mã tấu xông vào trạm dừng chân Bò Sữa 2, ở quốc lộ 51, huyện Long Thành, chém 2 người bị thương.

Đồng Nai: Bắt đối tượng cầm mã tấu truy sát, chém đứt gần lìa cánh tay một thanh niên - Ảnh 1
Camera ghi cảnh T. cùng đồng bọn truy sát người trong trạm dừng chân - Ảnh: Báo Dân Việt

Thông tin từ trang tin điện tử Công an tỉnh Đồng Nai, ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Long Thành phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Thành tiến hành khám nghiệm hiện trường, làm việc với nhân chứng và những người có liên quan. Qua điều tra, truy xét nhanh, Công an huyện Long Thành đã bắt được đối tượng N.Q.T., (sinh năm 2002), ngụ khu phố Tân Phú, phường Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Qua đấu tranh, bước đầu T. khai nhận, do mâu thuẫn với anh N.H.L, sinh năm 1997, quê ở tỉnh Cà Mau (nhân viên bán hàng ở trạm dừng chân Bò sữa 2). Theo đó, khoảng 13h30, ngày 7/5, T. rủ bạn tên Đ.; Đ. rủ thêm 2 người bạn (đều chưa rõ lai lịch) cả 4 tên đi trên 2 xe mô tô, mang theo dao, mã tấu đến trạm dừng chân Bò sữa 2 tìm anh L. để đánh. Khi đến nơi các đối tượng để xe phía ngoài, cầm dao, mã tấu xông vào nơi anh Đ. và anh L. đang đứng bán hàng rồi đuổi chém.

Đồng Nai: Bắt đối tượng cầm mã tấu truy sát, chém đứt gần lìa cánh tay một thanh niên - Ảnh 2
Đối tượng T. bị công an bắt giữ - Ảnh: Zingnews

Hậu quả, anh N.T.Đ (sinh 1995) quê ở tỉnh Đắc Lắk bị các đối tượng chém gần đứt lìa cánh tay trái; Anh L. bị chém nhiều nhát vào ngón tay cái.

Hiện, Công an huyện Long Thành đang đấu tranh mở rộng điều tra và triển khai lực lượng truy bắt các đối tượng còn lại để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Thành kêu gọi các đối tượng liên quan đến vụ án nói trên nhanh chống ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

 

Lên facebook "báo chốt" đo nồng độ cồn, cô gái Hà Nội bị công an mời làm việc

Lên facebook "báo chốt" đo nồng độ cồn, cô gái Hà Nội bị công an mời làm việc

Chị Y. đã đăng lên facebook cá nhân vị trí tổ công tác đang kiểm tra nồng độ cồn với mục đích "báo chốt", cảnh báo người dân vi phạm tránh né lực lượng chức năng.

Xem thêm
Từ khóa:   tin nóng tin mới đánh nhau đứt gần lìa bàn tay

TIN MỚI NHẤT

Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

Đời sống 57 phút trước
Tử vi 49 ngày tới, Thần Tài gõ cửa, phúc khí dồi dào, 3 con giáp định sẵn giàu sang, tiền vàng dư dả, vận trình lên hương, thăng quan tiến chức

Tử vi 49 ngày tới, Thần Tài gõ cửa, phúc khí dồi dào, 3 con giáp định sẵn giàu sang, tiền vàng dư dả, vận trình lên hương, thăng quan tiến chức

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Đời sống 1 giờ 9 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 25/9/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 25/9/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Đời sống 1 giờ 56 phút trước
Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Tử vi 14 ngày tới TINH TÚ RỢP TRỜI, 3 con giáp may mắn vô cùng, ăn nên làm ra, tài lộc thăng hoa, như ý cát tường

Tử vi 14 ngày tới TINH TÚ RỢP TRỜI, 3 con giáp may mắn vô cùng, ăn nên làm ra, tài lộc thăng hoa, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 29 phút trước
Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt