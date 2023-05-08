Hà Nội: Bé trai 5 tuổi ngộ độc ma túy sau khi ăn bánh hàng xóm cho

Xã hội 08/05/2023 15:37

Bệnh viện Nhi Trung ương, cho biết cháu bé 5 tuổi nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, phụ thuộc máy thở, bóp bóng. Bệnh nhân hôn mê sâu, cấu véo khó đáp ứng, đồng tử giãn hết

Theo thông tin từ VietNamNet, bé T. được gia đình đưa đến một bệnh viện cấp cứu trước khi chuyển sang Bệnh viện Nhi Trung ương. Thạc sĩ Nguyễn Tân Hùng, Phó Trưởng khoa Cấp cứu và Chống độc, Bệnh viện Nhi Trung ương, cho biết bé nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, phụ thuộc máy thở, bóp bóng. Bệnh nhân hôn mê sâu, cấu véo khó đáp ứng, đồng tử giãn hết. 

Qua khai thác tiền sử, trên nền một trẻ khỏe mạnh nhưng đột ngột có các triệu chứng thần kinh, tăng trương lực cơ, kèm theo 2 trường hợp khác cùng nhập viện (tình trạng nhẹ hơn, chỉ có biểu hiện nôn) sau khi ăn cùng một loại bánh, các bác sĩ nghĩ tới khả năng ngộ độc thực phẩm có chứa chất gây nghiện.

Gia đình cho biết người hàng xóm trong xóm trọ cho bánh nói số bánh anh này mang về là nhặt từ thực phẩm sau bữa liên hoan công ty. Sau khi trẻ hồi phục, Bệnh viện Nhi Trung ương đã mời công an vào cuộc. Kết quả kiểm nghiệm phát hiện mẫu bánh có chứa loại ma túy mới, còn được gọi là "sô-cô-la bay".

Hà Nội: Bé trai 5 tuổi ngộ độc ma túy sau khi ăn bánh hàng xóm cho - Ảnh 1
Sau khi ăn cùng một loại bánh, các bác sĩ nghĩ tới khả năng ngộ độc thực phẩm có chứa chất gây nghiện - Ảnh: VietNamNet

Một trường hợp khác là bệnh nhi 16 tháng tuổi ở Hà Nội, cũng nhập viện do ăn chiếc bánh "lạ". Theo gia đình, khi chuẩn bị cho bé ăn trưa, người giúp việc bế bé đi quanh nhà, vô tình thấy có một chiếc bánh giống như bánh chả đóng hình vuông, bánh bị cắn dở còn một nửa nên cho bé ăn. Sau ăn, trẻ ngủ hơn một tiếng đồng hồ, gia đình phát hiện bé có biểu hiện lơ mơ, mắt nhắm nghiền khó mở, gọi lay không dậy, nên được đưa tới Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu vào cuối giờ chiều.

Hơn 12 giờ đồng hồ sau, bệnh nhi mới tỉnh táo trở lại. Gia đình cho biết chiếc bánh "lạ" mà trẻ ăn được một người bạn gửi tới cho, nghi ngờ chứa cần sa.

Hà Nội: Bé trai 5 tuổi ngộ độc ma túy sau khi ăn bánh hàng xóm cho - Ảnh 2
Người nhà đang chăm sóc một em học sinh - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Trước đó, thoe thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào khoảng 13h30 ngày 22/3, có bốn người lạ mặt (ba nữ và một nam) đứng trước cổng trường Tiểu học Lý Tự Trọng phát bóng bay cho học sinh. Khi bảo vệ phát hiện, nhóm này lập tức rời đi. Đến hơn 14h cùng ngày, nhiều HS tại trường bắt đầu có biểu hiện chóng mặt, đau đầu, đau bụng, buồn nôn. Phía trường đã đưa các em về nghỉ tại phòng y tế và báo sự việc trên cho chính quyền địa phương, công an thị trấn, trạm y tế thị trấn.

Cơ quan điều tra đã mời các trường hợp liên quan đến làm việc và cung cấp thông tin, trong đó có hai trường hợp người Việt Nam, hai trường hợp người nước ngoài (phía Công an huyện Krông Ana vẫn chưa cung cấp danh tính của những người này).

Theo lời kể của các em, sau khi nhận bóng bay từ người lạ, thấy trên bóng có chất màu trắng nên đã đưa lên ngửi. Bệnh viện đã làm xét nghiệm với chất này thì kết quả âm tính với các chất ma túy. Đến thời điểm này cũng chưa xác định rõ được nguyên nhân gây ngộ độc. Công an đang tiếp tục điều tra xác định nguyên nhân vụ việc

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