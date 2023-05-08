Cửa xe taxi mở ra thì một chiếc xe máy lao tới, va trúng cửa xe. Hai người trên xe máy ngã ra đường.

Theo thông tin từ VTC News, lãnh đạo UBND thị trấn Đại Nghĩa (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) cho biết, cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra vụ người ngồi trên xe taxi mở cửa gây tai nạn khiến 2 người thương vong.

Cụ thể, vào khoảng 15h30 ngày 6/5, chiếc taxi 4 chỗ dừng ở phố Tế Tiêu để trả khách. Lúc này người ngồi trên xe mở cửa bất ngờ khiến xe máy phía sau tông vào cửa ô tô, 2 người ngồi trên xe ngã ra đường. Đúng lúc này, một ô tô 4 chỗ khác đi tới, cán lên một phụ nữ khiến nạn nhân tử vong ở bệnh viện, người còn lại bị thương.

Camera an ninh ghi lại vụ tai nạn vào chiều 6/5 - Ảnh: Zing

Theo thông tin từ Zing, lãnh đạo UBND thị trấn Đại Nghĩa còn cho biết thêm, người cầm lái xe máy là nam giới, bị thương còn người phụ nữ phía sau thì bị bánh ôtô chèn qua và tử vong sau đó. Hiện tại, nạn nhân được đưa về quê ở Ba Vì (Hà Nội).

Công an huyện Mỹ Đức đã làm việc với 2 tài xế ôtô có liên quan để xác định nguyên nhân và trách nhiệm của họ trong sự việc trên.

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