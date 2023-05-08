Tại cơ quan công an, nghi phạm Cương khai nhận, vào tối ngày 5/5, sau khi uống bia ở Trại Cúp (thị trấn Bá Hiến, huyện Bình Xuyên), Phan Văn Cương (SN 1992, trú tại thị trấn Kim Long, huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc) điều khiển xe máy về nhà.

Theo thông tin từ VTC News, vào ngày 8/5, Công an huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bị can Phan Văn Cương (SN 1992) về hành vi hiếp dâm.

Đến khoảng 23 giờ 35 phút cùng ngày, Phan Văn Cương đi qua một cửa hàng buôn bán quần áo ở thị trấn Gia Khánh thì thấy chị Đ.T.H. (SN 1986, ở huyện Bình Xuyên) là chủ tiệm thời trang đang thử đồ. Sau đó, Cương nảy sinh ý định hiếp dâm đối với nạn nhân.

Để thực hiện hành vi, Cương đã đỗ xe máy phía trước cửa hàng, lấy con dao dài 32 cm xông vào trong cửa hàng, dùng dao đe dọa chị H. phải cho quan hệ tình dục.

Lo sợ đến tính mạng của mình nên chị H. đã giả vờ đồng ý và tìm cách phân tán sự chú ý của đối tượng. Vào lúc Cương không để ý, người phụ nữ đã giật được con dao đồng thời hô hoán người dân xung quanh đến giúp đỡ. Thấy vậy, Cương đã bỏ chạy ra ngoài thì bị quần chúng nhân dân bắt giữ.

Kẻ biến thái bị người dân và công an khống chế, bắt giữ - Ảnh: VTC News

Thời điểm cơ quan Công an dẫn giải đối tượng Cương về trụ sở - Ảnh: Báo An ninh thủ đô

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào tối ngày 7/5, trên mạng xã hội lan truyền clip về vụ việc nam thanh niên cầm dao vào cửa hàng bán quần áo rồi khống chế chủ quán với mục đích ép quan hệ tình dục.

Theo nội dung clip, nam thanh niên cao lớn, tay cầm một con dao dài khoảng 30 cm khống chế người phụ nữ trong cửa hàng quần áo. Người này liên tục có hành vi cưỡng ép, đòi quan hệ tình dục với người phụ nữ trong quán. Trong khi bị khống chế, người phụ nữ đã yêu cầu thanh niên này sử dụng bao cao su rồi quan hệ tình dục. Trong lúc người đàn ông mất cảnh giác, người phụ nữ đã cướp được con dao, đồng thời hô hoán mọi người thì người này bỏ chạy.