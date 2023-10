Theo thông tin từ VTC News, vào ngày 8/5, Công an huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bị can Phan Văn Cương (SN 1992) về hành vi hiếp dâm.

Thấy nạn nhân đang thử đồ, Cường cầm dao xông vào uy hiếp, yêu cầu nạn nhân cho quan hệ tình dục - Ảnh: Báo An ninh thủ đô

Tại cơ quan công an, nghi phạm Cương khai nhận, vào tối ngày 5/5, sau khi uống bia ở Trại Cúp (thị trấn Bá Hiến, huyện Bình Xuyên), Phan Văn Cương (SN 1992, trú tại thị trấn Kim Long, huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc) điều khiển xe máy về nhà.