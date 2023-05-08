Đang lưu thông tại đường Vành đai 3 trên cao (đoạn qua quận Hoàng Mai, Hà Nội), ô tô khách bất ngờ nổ lốp rồi chắn ngang đường.

Theo thoong tin từ VTC News, vào khoảng 22h30 ngày 7/5, ô tô khách loại 45 chỗ (chưa rõ biển kiểm soát) đang lưu thông trên đường Vành đai 3 trên cao (hướng quận Thanh Xuân đi quận Hoàng Mai) thì bất ngờ nổ lốp. Sự cố khiến xe bị văng, chắn ngang đường.

Tại hiện trường, phần đầu và đuôi xe mắc kẹt vào hành lang hai bên cầu. Ô tô bị nghiêng sang một bên. Thời điểm xảy ra sự cố, trên xe có khoảng 30 người nhưng không ai bị thương.

Vụ việc khiến một số hành khách trên ôtô hoảng loạn. Một số tài xế cho biết chiếc xe kích thước lớn nằm chắn toàn bộ đường trên cao khiến giao thông tê liệt.

Ô tô khách chắn ngang đường Vành đai 3 - Ảnh: VietNamNet

Ô tô khách bất ngờ nổ lốp, chắn ngang đường Vành đai 3 trên cao khiến giao thông tắc nghẽn - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ VietNamNet, ngay sau khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Hoàng Mai đã điều động 2 xe cứu nạn, cứu hộ đến hiện trường; Đội CSGT số 14 cử cán bộ, chiến sĩ phân luồng, giải quyết vụ tai nạn.

Đến 23h20 cufng ngayf, giao thông tại tuyến đường trên cao hướng Linh Đàm đi cầu Thanh Trì tê liệt hoàn toàn. CSGT đã phân luồng cho phương tiện thoát khỏi đường trên cao từ những lối ra trước đó để đi vào đường dưới thấp.

Thời điểm xảy ra sự cố khu vực này có mưa rào khiến đường trơn và tầm nhìn hạn chế.

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