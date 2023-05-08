UBND xã Lộc An (huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế) phát thông báo, tìm kiếm thân nhân của một cháu bé sơ sinh được người dân phát hiện bên vệ đường.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, vào trưa ngày 8/5, UBND xã Lộc An (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) cho biết, người dân trên địa bàn xã vừa phát hiện một cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi.

Cụ thể, vào khoảng 4h ngày 8/5, người dân xã Lộc An phát hiện 1 cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi bên tuyến đường vào Nhà máy gạch Tuynel Lộc An (thuộc thôn Nam Trạch, xã Lộc An). Bé trai sơ sinh nặng 3,5kg được người dân ở Thừa Thiên Huế phát hiện bị bỏ rơi bên đường vào nhà máy gạch. Ảnh: N.D.C.C

Bé sơ sinh này là bé trai, nặng 3,5kg, trên người mặc áo sơ sinh màu trắng, quấn ngoài khăn màu hồng. Cháu bé có 1 cái bớt đen mặt ngoài khuỷu tay phải.

Tại thời điểm được phát hiện, cháu bé được bỏ trong một thùng giấy, trên người bé có mảnh giấy ghi nội dung: "Vì hoàn cảnh khó khăn tôi không có điều kiện để nuôi bé. Ai nhặt được nuôi giùm...".

Bé trai sơ sinh nặng 3,5kg được người dân ở Thừa Thiên Huế phát hiện bị bỏ rơi - Ảnh: Báo Dân Việt

Theo thông tin từ VietNamNet, ngay sai khi nhận được tin báo, UBND xã Lộc An đã thành lập đoàn đến kiểm tra, lập biên bản về vụ việc, đồng thời tổ chức kiểm tra sức khỏe và chăm sóc y tế cho cháu bé.

Hiện nay, tình hình sức khỏe của cháu bé bình thường và được một người dân nhận chăm sóc tạm thời.

UBND xã Lộc An đề nghị ai là cha, mẹ đẻ của trẻ đến tại UBND xã để làm thủ tục nhận lại con. Hết thời hạn 7 ngày kể từ ngày ra thông báo, nếu cha mẹ trẻ không đến nhận con thì UBND xã sẽ tiến hành làm các thủ tục liên quan để bảo vệ quyền lợi cho trẻ.

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