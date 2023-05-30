Kinh hoàng 3 trẻ bị bỏng nặng do máy chạy bộ, chuyên gia nói gì?

Tin y tế 30/05/2023 17:52

Liên tiếp có những trẻ nhỏ bị bỏng do máy chạy bộ tại nhà. Các gia đình có con nhỏ nên cẩn thận để tránh xảy ra các sự việc đáng tiếc.

Theo thông tin từ báo Kinh tế và Đô thị, thời gian gần đây có nhiều trẻ nhập viện trong tình trạng nguy hiểm do bị bỏng nặng và hoại tử da khi bị trà sát mạnh vào dây curoa của máy chạy bộ tại nhà.

Gần đây nhất là bé trai N.M.K (3 tuổi, Nghệ An). Gia đình bệnh nhi cho biết, trước khi nhập viện, anh trai bé M.K (đang học lớp 3) bật máy chạy bộ để tập thể dục. Lúc này, bé M.K. đứng chơi bên cạnh anh đã vô tình làm rơi ti giả đang ngậm xuống phía dưới máy nên đã đưa tay lấy, khiến tay phải bị chà sát mạnh vào dây curoa của máy tập. Ngay sau tai nạn, bé M.K được người nhà đưa vào bệnh viện địa phương sơ cấp cứu, điều trị và sau đó chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung Ương với chẩn đoán bỏng ma sát độ III và có dấu hiệu nhiễm trùng, tổn thương chuyển nặng và sâu hơn. Sau khi nhập viện điều trị và chăm sóc vết thương hàng ngày, hiện tình trạng sức khỏe của bé đã dần ổn định.

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 Tay bé M.K bị bỏng nặng do máy chạy bộ thể dục - Ảnh báo Kinh tế và Đô thị

Trường hợp thứ hai là bé gái B.A (30 tháng tuổi, Hà Nội) nhập viện ngày 13/5/2023. Tai nạn xảy ra vào buổi chiều cùng ngày, khi bố của bé đang tập thể dục bằng máy chạy bộ tại nhà. “Lúc này, do đang chạy bộ nên bố không biết cháu đi vào từ phía sau, thấy máy chạy cháu thích quá nên đã đưa hai tay nghịch. Sau tai nạn, cháu khóc thét, bố cháu quay lại thì đã thấy hai tay của bé bị kẹt phía dưới dây curoa rồi” – bà của bé B.A nhớ lại. Bé B.A nhập viện với chuẩn đoán bỏng 2 bàn tay cấp độ III, rất may được điều trị kịp thời nên đã ra viện ngày 22/5.

Đặc biệt nhất trong 3 trường hợp kể trên là bé gái T.T (3 tuổi, Hà Nội). Chiều ngày 10/5/2023, bé T.T sang nhà bác chơi, thấy bác đang chạy bộ trên máy tập nên đã lấy tay nghịch máy. Hậu quả, bé bị bỏng ma sát ngón II, III, IV tay trái, tổn thương sâu các ngón tay, lộ gần hết phần gân cơ.  Bé T.T nhập viện Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng cấp cứu và nhanh chóng được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cấp cứu nối gân cơ và phẫu thuật cắt lọc hoại tử. Bé được chăm sóc vết thương bỏng hàng ngày bằng các dung dịch sát trùng và các loại gạc sinh học diệt khuẩn, tiêu mô hoại tử, kích thích tạo mô hạt, không dính mô khi thay gạc, kết với dinh dưỡng hợp lý. Kết quả, sau hơn 2 tuần điều trị, tình trạng vết thương bỏng của bé cải thiện, lành dần.

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Các bác sĩ đang phẫu thuật nối gân cơ và cắt phần hoại tử - Ảnh Bệnh viện nhi Trung Ương

Theo bác sỹ bệnh viện nhi Trung Ương khuyến cáo các bậc cha mẹ cần cẩn thận trong sinh hoạt hàng ngày ở nhà. Đặc biệt, khi dùng máy chạy bộ, các gia đình nên:

  1. Đặt máy ở nơi an toàn để hạn chế trẻ em đến gần, đặc biệt với trẻ nhỏ.
  2. Luôn đảm bảo không để trẻ em tự đến gần máy chạy bộ khi hoạt động, nhất là trẻ dưới 10 tuổi.

Ngoài ra, để phòng tránh bỏng cho trẻ em trong một số trường hợp khác, cha mẹ cũng nên lưu ý:

  1. Không cho trẻ chơi, nô đùa ở nơi đang nấu ăn hoặc các nơi gần nguồn điện, dây dẫn điện, ổ cắm điện…
  2. Tránh để dụng cụ đựng nước nóng trong tầm tay với của trẻ em như nồi canh, phích nước, vòi nước nóng, bàn là đang nóng, ống xả xe máy, hơi nồi cơm điện…
  3. Khi di chuyển nước nóng, thức ăn mới nấu,… cần tránh xa trẻ để trẻ không va đụng.
  4. Luôn luôn kiểm tra nhiệt độ của thức ăn, đồ uống trước khi cho trẻ ăn, uống.
  5. Cất giữ các chất dễ gây cháy bỏng vào tủ có khóa hoặc để ở những nơi ngoài tầm tay với của trẻ em.
  6. Không được để trẻ nhỏ tiếp xúc với diêm quẹt, bật lửa, lửa, nước sôi, thức ăn nóng, bếp lửa đang đun nấu, cồn, xăng, hóa chất…
  7. Không nên để trẻ tự tắm với vòi nước nóng lạnh, luôn luôn kiểm tra nhiệt độ nước trước khi trẻ tắm rửa.
  8. Luôn trông chừng trẻ đúng cách, cần thường xuyên để ý đến trẻ, đặc biệt là đối với trẻ nhỏ.

 

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