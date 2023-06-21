Tóc hư tổn hãy tìm ngay 5 loại rau củ này là cứu tinh cho tóc thưa thớt rụng nhiều để mái tóc chắc khoẻ và óng mượt

Chọn thực phẩm 21/06/2023 06:15

Tóc hư tổn và gãy rụng nhiều là nỗi lo âu của tất cả phái đẹp, bên cạnh sử dụng những chất kích thích mọc tóc thì đôi khi, bạn còn cần kết hợp với chế độ ăn uống hợp lý thì mới có thể hạn chế tình trạng này.

Có lẽ chúng ta đã quá quen thuộc với những sản phẩm chăm sóc tóc chứa hóa chất và thành phần không tốt cho sức khỏe. Nhưng liệu bạn đã biết rằng, trong ngăn bếp của mình, chúng ta có thể tìm thấy những loại rau củ đơn giản nhưng lại rất hiệu quả trong việc cứu tinh cho mái tóc hư tổn và thưa thớt? Với 5 loại rau củ này, bạn sẽ có thể cải thiện tình trạng tóc rụng nhiều, giúp mái tóc trở nên chắc khoẻ và óng mượt hơn bao giờ hết. Hãy cùng tìm hiểu và áp dụng để có được một mái tóc đẹp và khỏe mạnh nhé!

Tóc hư tổn hãy tìm ngay 5 loại rau củ này là cứu tinh cho tóc thưa thớt rụng nhiều để mái tóc chắc khoẻ và óng mượt - Ảnh 1

1. Dưa chuột

Dưa chuột là loại quả được nhiều chị em sử dụng trong quá trình giảm cân. Nó chứa nhiều nước, ít calo, rất tốt cho cơ thể. Ngoài ra, dưa chuột cũng tốt cho tóc. Loại quả này chứa nhiều vitamin A, C, K và các khoáng chất như phốt pho, magie, kẽm, sắt giúp nuôi dưỡng da dầu.

Ngoài việc ăn dưa chuột hàng ngày, bạncó thể gội đầu bằng nước ép dưa chuột để tóc mềm mại, bóng mượt.

2. Hành tây

Hành tây có tác dụng tốt trong việc ngăn ngừa tóc rụng, xơ rối. Loại củ này giàu kẽm, lưu huỳnh và sắt giúp kháng khuẩn, tăng lưu thông máu trên da đầu, kích thích sản xuất collagen giúp tóc chắc khỏe hơn.

Nước ép hành tây có thể ngăn ngừa tình trạng rụng tóc. Một nghiên cứu chỉ ra rằng sử dụng nước ép hành tây khoảng 2 lần/ngày trong 2 tuần, sau 6 tuần bạn có thể thấy tình trạng rụng tóc được cải thiện.

Bạn có thể dùng nước ép hành tây trộn với dầu olive hoặc dầu dừa và bôi lên tóc. Massage nhẹ nhàng rồi ủ tóc khoảng 20 phút. Sau đó gội lại như bình thường.

Tóc hư tổn hãy tìm ngay 5 loại rau củ này là cứu tinh cho tóc thưa thớt rụng nhiều để mái tóc chắc khoẻ và óng mượt - Ảnh 2

3. Rau chân vịt

Rau chân vịt là loại rau được khuyên dùng nhiều nhất vì tốt cho các cơ thể đang thiếu chất, đặc biệt là những người thiếu sắt hay magie. Rau chân vịt giàu Vitamin K, A, C, B2, B6, B1, E, magie, kẽm, sắt, và axit béo omega-3. Những dưỡng chất này giúp nuôi dưỡng da đầu và tóc của bạn, đảm bảo tóc mọc khỏe mạnh. Hàm lượng chất chống oxy hóa cao trong rau chân vịt giúp hạn chế tổn thương cho tóc và tăng cường sức khỏe da đầu, không những vậy, vitamin B và C có công dụng tuyệt vời để kích thích tóc phát triển khỏe mạnh. Chúng giúp tăng nhanh quá trình mọc tóc bằng cách tăng sản sinh collagen và keratin. Loại rau này còn có đặc tính chống viêm, giúp làm dịu da đầu hiệu quả.

4. Tôm

Bên trong tôm rất giàu chất dinh dưỡng có khả năng thúc đẩy tăng trưởng tóc. Không chỉ những cô nàng tóc rụng nhiều mà nàng có tóc mỏng, thưa cũng cần bổ sung tôm thường xuyên! Điều này cũng rất có lợi đối với mái tóc của bạn.

Tôm có thể cung cấp protein, vitamin B, kẽm, sắt và vitamin D có thể hỗ trợ sự phát triển của tóc. Chỉ 100 gram tôm đã có thể cung cấp 38% nhu cầu vitamin D hàng ngày của cơ thể rồi. Không chỉ cải thiện tóc rụng mà tôm còn giúp phục hồi tóc hư tổn, khô xơ nữa. 

Tóc hư tổn hãy tìm ngay 5 loại rau củ này là cứu tinh cho tóc thưa thớt rụng nhiều để mái tóc chắc khoẻ và óng mượt - Ảnh 3

5. Các loại hạt

Các loại hạt này cũng chứa nhiều chất dinh dưỡng có thể thúc đẩy sự phát triển của tóc đó! Một bật mí nhỏ cho bạn: 28 gram hạnh nhân có thể cung cấp 37% lượng vitamin E cần thiết trong một ngày của bạn. 

Hơn nữa, các loại hạt cũng cung cấp nhiều loại vitamin B, kẽm và axit béo thiết yếu. Hãy bổ sung các loại hạt để “đối phó" với tình trạng tóc rụng nhiều của nàng ngay nhé.

 

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