Những thực phẩm nếu biết cách bảo quản thì để càng lâu càng ngon, không phải lo lắng về hạn sử dụng

Mật ong nguyên chất thật có khả năng kháng khuẩn, được cho là thực phẩm tự nhiên duy nhất không thể hư hỏng, không có hạn sử dụng, càng bảo quản lâu thì mật ong càng thơm ngon.

Thực phẩm là một phần quan trọng trong cuộc sống của chúng ta, nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng có thể tiêu thụ hết những thực phẩm mà mình mua về. Trong khi một số loại thực phẩm chỉ có thể sử dụng trong vòng vài ngày hoặc vài tuần, thì lại có những loại thực phẩm mà không bao giờ lo hết hạn sử dụng và càng để lâu càng ngon.

Trong khi đào một trong những kim tự tháp Ai Cập, các nhà khảo cổ đã khám phá ra một số lọ mật ong. Độ tuổi trung bình của phát hiện là khoảng 2.000-3.000 năm tuổi. Nó không hề bị suy giảm chất lượng khi được phát hiện ở thời hiện đại, vẫn hoàn toàn có thể ăn được, các nhà khảo cổ thậm chí còn nếm thử nó. Một vài năm sau, mật ong 5.500 năm tuổi còn được tìm thấy ở Georgia. Nguyên nhân mật ong có thể bảo quản lâu như vậy là do mật ong có chứa đường, độ ẩm thấp và chứa các axit gluconic, hydro peroxide tự nhiên giúp bản thân mật ong không bị oxy hóa trong không khí.

Mật ong nguyên chất, hoàn toàn không tiếp xúc với nước có thể tồn tại mãi mãi nhờ thành phần hóa học đặc biệt khiến cho việc phát triển vi khuẩn trở nên vô cùng khó khăn.

Mật ong cũng là loại thực phẩm không cần phải bảo quản trong tủ lạnh. Bạn chỉ cần để mật ong trong bình hoặc lọ thủy tinh có nắp kín, đặt ở nơi khô ráo, thoáng mát, khô ráo, tránh ánh nắng trực tiếp.

Mật ong - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý:

- Mật ong có thể bị hỏng nếu được bảo quản không đúng cách. Khi lọ mật ong bị mở hoặc đậy kín không đúng cách, hàm lượng nước có thể bắt đầu tăng trên mức an toàn 18%, làm tăng nguy cơ lên men, khiến mật ong bị nhiễm vi khuẩn từ môi trường xung quanh.

- Nên để mật ong trong bình, lọ thủy tinh và hộp thép không gỉ có nắp đậy kín. Nên đặt chúng ở nơi khô ráo, thoáng mát

- Tránh làm ô nhiễm mật ong với các dụng cụ bẩn như dao hoặc thìa, vì điều này có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn, nấm men và nấm mốc phát triển.

- Nếu nghi ngờ mật ong hỏng, hãy đổ mật ong ra để quan sát: Nếu mật ong của bạn có vị nhạt, có bọt hoặc bạn nhận thấy có nhiều nước thì tốt nhất là bạn nên đổ nó đi.

2. Đường

Tương tự như muối, đường cũng tồn tại vĩnh viễn nếu tránh xa độ ẩm và các nguồn nhiệt. Đặc biệt là khi đường hấp thụ nước và bị đông cứng lại, nó vẫn không mất đi hàm lượng dinh dưỡng sẵn có, nên bạn có thể dùng đường thật lâu mà không phải lo lắng gì.

Mặc dù kết cấu của chúng có thể thay đổi một chút theo thời gian, nhưng đường không bao giờ hết hạn hoàn toàn.

Đường - Ảnh minh họa: Internet

3. Dầu dừa

Mỗi loại dầu ăn lại sở hữu những ưu/nhược điểm riêng. Thế nhưng dầu dừa mang một lợi ích mà không một loại dầu nào có thể đạt được đó là: Tồn tại lâu, không bao giờ hết hạn sử dụng.

Sau hai đến ba năm kể, dầu ô liu sẽ bị ôi thiu, các loại dầu thực vật khác chỉ để được khoảng một năm là sẽ phải đổ bỏ nhưng dầu dừa nguyên chất thì không bao giờ cần phải quan tâm đến thời hạn.

Sở dĩ dầu dừa có thể để được lâu là vì nó có chứa chất ABctb, chất này có đặc điểm là kháng vi sinh vật rất mạnh, đặt biệt là khả năng tiêu diệt những vi khuẩn, diệt được nấm... vì thế dầu dừa nguyên chất sẽ không bị vi khuẩn tấn công làm hư hỏng hay bị thiu.

Dầu ăn - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý:

Một số loại dầu dừa sẽ biến chất, hư hỏng sau vài tháng sử dụng thì đó chỉ có thể là loại dầu dừa bị pha trộn chứ không hề nguyên chất.