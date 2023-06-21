Nhãn ngon ngọt, giàu dinh dưỡng nhưng những đối tượng này không nên ăn kẻo 'mang bệnh' vào người

Chọn thực phẩm 21/06/2023 18:20

Nhãn là một trong những loại trái cây mùa hè được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, không phải ai cũng nên ăn loại quả này.

Việc ăn uống là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta. Tuy nhiên, với việc tiêu thụ các loại thực phẩm ngày càng khác nhau, người tiêu dùng cần phải thận trọng hơn bao giờ hết để đảm bảo sức khỏe của mình. Những người tiêu dùng cần phải cân nhắc kỹ lưỡng đến cách tiêu thụ nhãn để tránh những tác động tiêu cực đến sức khỏe.

Nhãn ngon ngọt, giàu dinh dưỡng nhưng những đối tượng này không nên ăn kẻo 'mang bệnh' vào người - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người bị tiểu đường, gan nhiễm mỡ

Nhãn là trái cây có hàm lượng đường cao, vừa cung cấp nhiều năng lượng vừa cung cấp lượng đường lớn trong máu. Với người sức khỏe bình thường không sao, nhưng người có bệnh tiểu đường, ăn nhãn không có lợi. Nhãn khiến đường huyết tăng cao đột ngột rất nguy hiểm.

Phụ nữ mang thai

Theo Đông y, nhãn có mùi thơm vị ngọt, tính ôn nhiệt, có chức năng bổ ích tâm tỳ, ích khí, dưỡng huyết an thần. Chúng còn có thể sinh tân dịch, nhuận ngũ tạng, là loại quả ngon, bổ dưỡng tốt. Nhãn tính ngọt thơm, ấm, nên đối với người đờm hỏa bên trong và bị bệnh nóng trong thì không nên ăn, nhất là phụ nữ có thai lại càng phải kiêng.

Nhãn ngon ngọt, giàu dinh dưỡng nhưng những đối tượng này không nên ăn kẻo 'mang bệnh' vào người - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ có thai, phần lớn xuất hiện âm hỏa hư, có triệu chứng nóng trong và thường có các hiện tượng như táo bón, tiểu tiện sẻn đỏ, rêu lưỡi khô và vàng, miệng đắng, họng rát, cần tư âm thanh nhiệt, lương huyết an thai. Nếu lúc này ăn nhãn, không có tác dụng bồi bổ, ngược lại còn làm tăng nóng trong, động thai, ra huyết đau bụng, đau tức bụng dưới, thậm chí tổn thương thai khí, dẫn tới sảy thai, đặc biệt là phụ nữ có thai thời kỳ đầu đến 7-8 tháng, càng phải kiêng ăn nhãn.

Không được cho trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ tự ý ăn nhãn

Đối với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, việc tự ý ăn nhãn có thể khiến trẻ có nguy cơ hóc dị vật như vậy sẽ vô cùng nguy hiểm. Bởi nhãn có hình dạng nhỏ tròn, khi trẻ cho hết vào miệng sẽ khiến quả nhãn thụt sâu gây hóc. Hóc dị vật có thể gây tổn hại sức khỏe nặng nề, thậm chí tử vong nếu bỏ qua thời gian vàng sơ cứu. Do đó, bậc cha mẹ nên bóc vỏ, tách hạt rồi mới đưa cho con ăn để tránh bị hóc.

Nhãn ngon ngọt, giàu dinh dưỡng nhưng những đối tượng này không nên ăn kẻo 'mang bệnh' vào người - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người béo phì nên ăn ít nhãn

Nhãn có nhiều chất dinh dưỡng và chất xơ. Nếu người béo phì ăn nhiều nhãn, lượng đường trong quả này tích tụ trong cơ thể, sẽ gây ra béo phì nặng hơn.

Ngoài ra, do quả nhãn có tính ôn nên người béo phì ăn nhãn sẽ gây nóng trong người, mụn nhọt nhiều hơn.

Lưu ý khi mua và ăn nhãn

Khi mua nhãn, bạn nên chọn mua nhãn có cả cành lá tươi tốt, vỏ nhãn có màu vàng sậm. Nhãn có cùi dày, mọng nước và hạt nhỏ là nhãn ngon. Những quả nhãn mẫu mã to đẹp, cùi rất dày nhưng vị nhạt nhẽo thường là nhãn Trung Quốc.

Nhãn hay bám hóa chất bảo quản, côn trùng, nấm mốc, vi khuẩn, bụi... Hãy rửa sạch, ngâm nước muối loãng 10 phút trước khi ăn. Chỉ nên dùng tay tách vỏ, chú ý ngón tay không chạm cùi.

Nhãn ngon ngọt, giàu dinh dưỡng nhưng những đối tượng này không nên ăn kẻo 'mang bệnh' vào người - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Nhãn có hạt trơn nên rất dễ bị nuốt vào bụng và cũng nguy hiểm như khi nuốt phải dị vật. Nếu đường ruột không thể thải được dị vật này, khiến nó bị tắc trong đường ruột theo thời gian có thể gây tắc ruột. Đặc biệt, trẻ em có hệ tiêu hóa non kém càng nguy hiểm hơn… Lương y Sáng khuyến cáo phụ huynh nên lọc hạt nhãn trước khi cho con ăn, không nên để bé tự nhằn hạt vì như vậy rất nhiều nguy hiểm.

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