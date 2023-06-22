Bí ngô và những công dụng tốt cho sức khỏe mà có thể bạn chưa biết

Chọn thực phẩm 22/06/2023 15:58

Bí đỏ là thực phẩm quen thuộc trong mỗi bữa ăn hàng ngày, nhưng mọi người đã biết hết những lợi ích của loại quả này chưa?

Bí ngô là một loại quả rất phổ biến trong chế độ ăn uống, vì vị ngon và dễ chế biến, bí ngô còn được biết đến với những lợi ích sức khỏe không thể bỏ qua. Từ việc cải thiện hệ tiêu hóa, giảm cân đến hỗ trợ đường tiểu đường, bí ngô đang ngày càng được nghiên cứu và khai thác để sử dụng trong lĩnh vực y tế và dinh dưỡng.

Trong 100 gam thịt bí ngô có chứa: 85 - 91% là nước, 85 - 170 kJ năng lượng, 3.3 - 11g bột đường, 0.1 - 0.5g chất béo, 0.8 - 2g chất đạm, 5 - 6g gluxit, 0.9g protein. Kèm theo đó là các vitamin nhóm B1 và một số axit béo tốt như beta carotene, linolenic và linoleic.

Bí ngô và những công dụng tốt cho sức khỏe mà có thể bạn chưa biết - Ảnh 1
Bí ngô rất tốt cho sức khoẻ - Ảnh: Internet

1. Giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư

Bí ngô có chứa carotenoid, có chức năng như chất chống oxy hóa. Các hợp chất này có liên quan đến việc giảm nguy cơ ung thư dạ dày, cổ họng, tuyến tụy và ung thư vú.

Một phân tích dựa trên dữ liệu từ 13 nghiên cứu cho thấy những người hấp thụ nhiều alpha-carotene và beta-carotene hơn có nguy cơ mắc bệnh ung thư dạ dày thấp hơn đáng kể so với người không bổ sung thành phần này vào chế đô ăn. 

Tương tự, nhiều nghiên cứu khác trên người đã phát hiện ra rằng những người có lượng carotenoid hấp thụ cao hơn có thể giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư cổ họng, tuyến tụy, ung thư vú và các bệnh ung thư khác.

Bí ngô và những công dụng tốt cho sức khỏe mà có thể bạn chưa biết - Ảnh 2
Bí ngô giúp sáng mắt - Ảnh: Internet

2. Bí đỏ giúp sáng mắt

Bí ngô chứa nhiều chất dinh dưỡng dồi dào hỗ trợ thị lực khi già đi. Bí đỏ giàu beta carotene, khi vào trong cơ thể chất này được chuyển hóa thành vitamin A. Đây là chất cần thiết cho mắt, giúp duy trì và phát triển thị lực, ngăn ngừa tổn hại cho các tế bào mắt.

Bí ngô cũng là nguồn cung cấp lutein và zeaxanthin, hai hợp chất có khả năng làm giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng liên quan đến tuổi tác và đục thủy tinh thể.

Bổ sung bí ngô vào chế độ ăn thường xuyên giúp cải thiện thị lực và duy trì đôi mắt khỏe mạnh.

3. Tăng cường phát triển não bộ

Trong bí đỏ có chứa chất cần thiết cho hoạt động của não bộ là axit glutamine. Chất này có vai trò quan trọng trong việc bồi dưỡng thần kinh, trợ giúp cho các phản ứng chuyển hóa ở các tế bào thần kinh và não.

Ngoài ra, đối với phụ nữ mang thai ăn hạt và hoa bí đỏ không chỉ giúp cho thai nhi phát triển tế bào não, tăng cường sức sống cho thai nhi, mà còn giúp phòng ngừa và điều trị chứng phù, tăng huyết áp và các biến chứng khác khi mang thai.

Bí ngô và những công dụng tốt cho sức khỏe mà có thể bạn chưa biết - Ảnh 3
Ăn bí ngô giúp hỗ trợ tiêu hoá - Ảnh: Internet

4. Hỗ trợ tiêu hóa

Bí ngô là một nguồn chất xơ tốt giúp cơ thể cảm thấy no, đồng thời thúc đẩy quá trình tiêu hóa lành mạnh.

Hàm lượng chất xơ trong bí ngô làm chậm quá trình hấp thu carbohydrate, gồm cả đường tự nhiên. Từ đó còn giúp cơ thể cân bằng tốt hơn lượng đường trong máu.

Chứa tới 90% là nước nên bí ngô hỗ trợ cho nhu động ruột hoạt động tốt hơn. Từ đó sẽ kích thích hoạt động tiêu hóa, làm giảm nguy cơ chướng bụng, đầy hơi hay táo bón.

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