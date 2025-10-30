Ngỡ ngàng trước 4 lợi ích của cá cơm với sức khỏe, ai cũng nên biết

Dinh dưỡng 30/10/2025 16:30

Cá cơm, loài cá nhỏ bé nhưng có võ, từ lâu đã là nguyên liệu quen thuộc trong ẩm thực Việt Nam và thế giới. Ít ai biết rằng, ẩn sau hương vị đậm đà và vị mặn đặc trưng (đặc biệt là cá cơm đóng hộp), cá cơm lại là một "siêu thực phẩm" chứa đầy dưỡng chất thiết yếu, tốt cho sức khỏe.

Cá cơm thuộc họ cá trổng, tên khoa học là Engraulidae. Cá cơm có kích thước nhỏ, dài từ 15 - 20cm, thường sống thành đàn, chủ yếu ở vùng nước mặn. Một số loài vẫn sống ở nước lợ, số khác sống ở nước ngọt.

Ảnh minh họa: Internet

Cá cơm tuy có kích thước nhỏ nhưng lại có giá trị dinh dưỡng rất cao. Cá cơm tươi chứa nhiều khoáng chất và vitamin A, B6, B12, C, D, E, sắt, magie, natri, kali, kẽm, niacin, folate, thiamin, riboflavin,… tốt cho sức khỏe. Ngoài ra, cá cơm còn là nguồn cung cấp axit béo omega 3 có lợi cho hệ tim mạch và não bộ.

Công dụng của cá cơm đối với sức khỏe 

Tăng cường sức khỏe tim mạch

Cá cơm là nguồn cung cấp dồi dào Axit béo Omega-3 (EPA và DHA), chất béo "tốt" đóng vai trò trung tâm trong việc bảo vệ tim. Omega-3 giúp giảm mức Triglyceride (mỡ máu) và cholesterol LDL ("xấu"), từ đó làm chậm quá trình xơ vữa động mạch. Đặc tính chống viêm mạnh mẽ của chúng còn giúp cải thiện chức năng mạch máu, giảm huyết áp và hạn chế nguy cơ mắc các bệnh tim mạch nghiêm trọng như đau tim và đột quỵ.

Ảnh minh họa: Internet

Nguồn protein chất lượng cao

Cá cơm tự hào với hàm lượng Protein ấn tượng, là chất dinh dưỡng thiết yếu để xây dựng và duy trì sự sống. Protein trong cá cơm là nguồn axit amin quan trọng, cần thiết cho việc tái tạo mô, xây dựng khối cơ nạc và hỗ trợ quá trình phục hồi của cơ thể sau chấn thương hoặc tập luyện. Hơn nữa, chế độ ăn giàu protein còn giúp tăng cảm giác no, hỗ trợ kiểm soát sự thèm ăn và là một yếu tố quan trọng trong việc quản lý cân nặng hiệu quả.

Tăng cường sức khỏe thị lực

Cá cơm giàu Omega-3, đặc biệt là EPA và DHA, đã được chứng minh là có lợi ích vượt trội cho đôi mắt. Các chất béo này giúp bảo vệ các tế bào thị giác và có thể làm giảm đáng kể khả năng phát triển bệnh thoái hóa điểm vàng (AMD), một tình trạng phổ biến gây suy giảm thị lực ở người lớn tuổi. Bổ sung cá cơm là một cách tự nhiên để giữ cho đôi mắt của bạn luôn khỏe mạnh.

Ảnh minh họa: Internet

Bảo vệ xương chắc khỏe và răng khỏe mạnh

Nhờ việc thường được ăn cả xương, cá cơm là một nguồn Canxi và Phốt pho dồi dào, hai khoáng chất quan trọng nhất đối với sức khỏe của hệ xương. Canxi đóng vai trò then chốt trong việc duy trì mật độ xương, giúp ngăn ngừa loãng xương và các bệnh lý thoái hóa xương khác. Ngoài ra, sự kết hợp của Canxi và Vitamin A còn góp phần tích cực vào sự phát triển và bảo vệ răng khỏi sự suy yếu.

Lưu ý khi ăn cá cơm

Cá cơm có hàm lượng thủy ngân thấp hơn các loại hải sản khác nhưng lại chứa rất nhiều muối. Vì vậy, bạn nên ăn uống điều độ, tránh tiêu thụ quá nhiều.

Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể dễ dàng mua cá cơm ở siêu thị, chợ hải sản hay chợ thực phẩm với giá cả rất phải chăng. Cá cơm có thể dùng tươi, muối, phơi khô hoặc hun khói. Bạn có thể chế biến cá cơm theo nhiều cách như chiên, kho, nấu súp, gỏi cá cơm, canh chua cá cơm,...

