Cá cơm được ví như “nhân sâm” bởi 5 công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

Một trong những phương pháp chế biến phổ biến nhất cho cá cơm, cũng là phương pháp dẫn đến hương vị nồng nhất, là làm sạch ruột và ướp muối. Muối được thêm vào để rút nước và độ ẩm ra ngoài, nhằm ngăn vi khuẩn và vi sinh vật phát triển và làm hỏng cá.

Cá cơm là một loại cá có kích thước nhỏ phổ biến khắp các vùng biển trên thế giới, đặc biệt là ở Địa Trung Hải và các vùng nhiệt đới. Mặc dù nhỏ bé nhưng cá cơm lại mang đến hương vị đậm đà và là một nguồn dưỡng chất tuyệt vời.

Ngoài ra, cá cơm còn có thể được ngâm giấm, phương pháp này thường tạo ra hương vị nhẹ nhàng hơn. Cũng có thể tìm thấy cá cơm tươi (thường có hương vị nhẹ hơn), hoặc phổ biến nhất là cá cơm đóng gói trong dầu hoặc muối trong các lon nhỏ. Sự tiện lợi của cá cơm đóng hộp đã giúp nó trở thành một nguyên liệu linh hoạt trong nhiều nền ẩm thực.

Tăng cường sức khỏe thị lực Tăng cường sức khỏe thị lực

Cá cơm giàu Omega-3, đặc biệt là EPA và DHA, đã được chứng minh là có lợi ích vượt trội cho đôi mắt. Các chất béo này giúp bảo vệ các tế bào thị giác và có thể làm giảm đáng kể khả năng phát triển bệnh thoái hóa điểm vàng (AMD), một tình trạng phổ biến gây suy giảm thị lực ở người lớn tuổi. Bổ sung cá cơm là một cách tự nhiên để giữ cho đôi mắt của bạn luôn khỏe mạnh.

Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ sản xuất hồng cầu và nâng cao miễn dịch

Cá cơm là nguồn cung cấp Sắt và các Vitamin nhóm B (như B12) đáng kể. Sắt là khoáng chất không thể thiếu để hình thành huyết sắc tố, chịu trách nhiệm vận chuyển oxy đi khắp cơ thể. Thiếu sắt có thể dẫn đến thiếu máu và mệt mỏi; do đó, cá cơm giúp nâng cao sức khỏe tuần hoàn máu. Vitamin B12 trong cá cơm cũng hỗ trợ duy trì tế bào máu khỏe mạnh và chức năng thần kinh ổn định, từ đó củng cố hệ thống miễn dịch.

Tăng cường sức khỏe tim mạch

Cá cơm là nguồn cung cấp dồi dào Axit béo Omega-3 (EPA và DHA), chất béo "tốt" đóng vai trò trung tâm trong việc bảo vệ tim. Omega-3 giúp giảm mức Triglyceride (mỡ máu) và cholesterol LDL ("xấu"), từ đó làm chậm quá trình xơ vữa động mạch. Đặc tính chống viêm mạnh mẽ của chúng còn giúp cải thiện chức năng mạch máu, giảm huyết áp và hạn chế nguy cơ mắc các bệnh tim mạch nghiêm trọng như đau tim và đột quỵ.

Ảnh minh họa: Internet

Nguồn protein chất lượng cao

Cá cơm tự hào với hàm lượng Protein ấn tượng, là chất dinh dưỡng thiết yếu để xây dựng và duy trì sự sống. Protein trong cá cơm là nguồn axit amin quan trọng, cần thiết cho việc tái tạo mô, xây dựng khối cơ nạc và hỗ trợ quá trình phục hồi của cơ thể sau chấn thương hoặc tập luyện. Hơn nữa, chế độ ăn giàu protein còn giúp tăng cảm giác no, hỗ trợ kiểm soát sự thèm ăn và là một yếu tố quan trọng trong việc quản lý cân nặng hiệu quả.

Bảo vệ xương chắc khỏe và răng khỏe mạnh

Nhờ việc thường được ăn cả xương, cá cơm là một nguồn Canxi và Phốt pho dồi dào, hai khoáng chất quan trọng nhất đối với sức khỏe của hệ xương. Canxi đóng vai trò then chốt trong việc duy trì mật độ xương, giúp ngăn ngừa loãng xương và các bệnh lý thoái hóa xương khác. Ngoài ra, sự kết hợp của Canxi và Vitamin A còn góp phần tích cực vào sự phát triển và bảo vệ răng khỏi sự suy yếu.

Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý khi ăn cá cơm

Cá cơm có hàm lượng thủy ngân thấp hơn các loại hải sản khác nhưng lại chứa rất nhiều muối. Vì vậy, bạn nên ăn uống điều độ, tránh tiêu thụ quá nhiều.

Bạn có thể dễ dàng mua cá cơm ở siêu thị, chợ hải sản hay chợ thực phẩm với giá cả rất phải chăng. Cá cơm có thể dùng tươi, muối, phơi khô hoặc hun khói. Bạn có thể chế biến cá cơm theo nhiều cách như chiên, kho, nấu súp, gỏi cá cơm, canh chua cá cơm,...

Với những thông tin về giá trị dinh dưỡng của thịt cá cơm​ ở bài viết trên, có thể thấy cá cơm mang lại nhiều lợi ích tốt cho sức khỏe. Hiểu rõ thành phần dinh dưỡng của loại thực phẩm này giúp bạn tiêu thụ và kết hợp với các thực phẩm khác một cách khoa học, có lợi cho sự phát triển của cơ thể.