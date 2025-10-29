Rau ngót có nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe nhưng nhóm người này nên hạn chế ăn

Rau ngót (Sauropus androgynus) còn được gọi là rau bồ ngót, rau tuốt hay rau bù ngót, thuộc họ Phyllanthaceae. Rau bồ ngót được trồng nhiều ở nước ta, đặc biệt là ở các tỉnh phía Bắc, có thể thu hoạch liên tục quanh năm.

Rau ngót là loại cây bụi, có thể cao đến 2 m. Lá chét có hình bầu dục, có màu lục thẫm, thường mọc so le, có cuống lá. Phiến lá mỏng, láng và không thấm nước. Quả bồ ngót thuộc dạng quả nang khô, có hình bầu, bên trong chứa các hạt hình tam giác.

Lá và rễ rau ngót là các bộ phận được sử dụng, sau khi thu hái thường được dùng tươi mà không qua quá trình chế biến phức tạp. Rau ngót thường được trồng để làm thuốc chữa bệnh, làm hàng rào hoặc dùng làm rau ăn.

Những lợi ích nổi bật của rau ngót

Hỗ trợ tăng tiết sữa sau sinh: Rau ngót được biết đến như một bài thuốc dân gian giúp lợi sữa, thường được khuyên dùng cho phụ nữ sau sinh. Nhờ chứa nhiều dưỡng chất và vi chất cần thiết, rau giúp cơ thể mẹ phục hồi nhanh, đồng thời thúc đẩy sản xuất sữa tự nhiên.

Ảnh minh họa: Internet

Cung cấp năng lượng và dưỡng chất cho cơ thể: Với hàm lượng protein và vitamin cao, rau ngót giúp tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ phục hồi cơ thể sau ốm và bổ sung năng lượng cho người thường xuyên làm việc ngoài trời hoặc vận động nhiều.

Hỗ trợ tiêu hóa và thải độc: Chất diệp lục trong rau ngót có tác dụng thanh lọc cơ thể, hỗ trợ hoạt động của gan, thận và lá lách. Ngoài ra, rau còn giúp cải thiện chức năng đại tràng, hỗ trợ giảm táo bón và ổn định hệ tiêu hóa.

Giúp kiểm soát đường huyết: Một số nghiên cứu cho thấy, các hợp chất tự nhiên trong rau ngót có khả năng hỗ trợ giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và ổn định đường huyết, nhờ cơ chế chống oxy hóa và cải thiện chuyển hóa glucose.

Ảnh minh họa: Internet

Bảo vệ sức khỏe tim mạch và tăng cường miễn dịch: Nhờ chứa nhiều khoáng chất như magie, kali, mangan cùng các chất chống oxy hóa, rau ngót giúp duy trì huyết áp ổn định, giảm căng thẳng oxy hóa và tăng cường hệ miễn dịch.

Những người cần lưu ý khi ăn rau ngót

Mặc dù rau ngót có nhiều lợi ích, nhưng cũng có một số trường hợp cần lưu ý khi sử dụng:

Phụ nữ mang thai: Một số nghiên cứu cho thấy việc tiêu thụ rau ngót quá nhiều có thể gây co bóp tử cung, dẫn đến nguy cơ sảy thai. Do đó, phụ nữ mang thai, đặc biệt trong những tháng đầu, nên hạn chế hoặc tránh sử dụng rau ngót.

Ảnh minh họa: Internet

Người có vấn đề về thận: Rau ngót có chứa purin, một hợp chất có thể chuyển hóa thành axit uric trong cơ thể. Đối với những người có vấn đề về thận hoặc bị gout, việc tiêu thụ rau ngót có thể làm tăng nguy cơ tích tụ axit uric, gây hại cho sức khỏe.

Người bị huyết áp thấp: Rau ngót có thể làm giảm huyết áp, do đó những người có tiền sử huyết áp thấp nên cân nhắc trước khi sử dụng.

Rau ngót không chỉ là một loại thực phẩm bổ dưỡng mà còn là một dược liệu quý trong Y học cổ truyền, với nhiều tác dụng hỗ trợ sức khỏe. Tuy nhiên, việc sử dụng rau ngót cần phù hợp để đảm bảo an toàn và hiệu quả.