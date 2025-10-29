Rau ngót có nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe nhưng nhóm người này nên hạn chế ăn

Dinh dưỡng 29/10/2025 16:30

Rau ngót là một loại rau quen thuộc trong bữa ăn của người Việt. Rau ngót có giá trị dinh dưỡng cao và là một vị thuốc phòng trị nhiều bệnh. Tuy nhiên cần dùng rau ngót với lượng vừa phải để tránh tác dụng phụ cho cơ thể.

Rau ngót là gì? Thành phần dinh dưỡng của rau ngót

Rau ngót (Sauropus androgynus) còn được gọi là rau bồ ngót, rau tuốt hay rau bù ngót, thuộc họ Phyllanthaceae. Rau bồ ngót được trồng nhiều ở nước ta, đặc biệt là ở các tỉnh phía Bắc, có thể thu hoạch liên tục quanh năm.

Rau ngót có nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe nhưng nhóm người này nên hạn chế ăn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lá và rễ rau ngót là các bộ phận được sử dụng, sau khi thu hái thường được dùng tươi mà không qua quá trình chế biến phức tạp. Rau ngót thường được trồng để làm thuốc chữa bệnh, làm hàng rào hoặc dùng làm rau ăn.

Rau ngót là loại cây bụi, có thể cao đến 2 m. Lá chét có hình bầu dục, có màu lục thẫm, thường mọc so le, có cuống lá. Phiến lá mỏng, láng và không thấm nước. Quả bồ ngót thuộc dạng quả nang khô, có hình bầu, bên trong chứa các hạt hình tam giác.

Những lợi ích nổi bật của rau ngót

Hỗ trợ tăng tiết sữa sau sinh: Rau ngót được biết đến như một bài thuốc dân gian giúp lợi sữa, thường được khuyên dùng cho phụ nữ sau sinh. Nhờ chứa nhiều dưỡng chất và vi chất cần thiết, rau giúp cơ thể mẹ phục hồi nhanh, đồng thời thúc đẩy sản xuất sữa tự nhiên.

Rau ngót có nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe nhưng nhóm người này nên hạn chế ăn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cung cấp năng lượng và dưỡng chất cho cơ thể: Với hàm lượng protein và vitamin cao, rau ngót giúp tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ phục hồi cơ thể sau ốm và bổ sung năng lượng cho người thường xuyên làm việc ngoài trời hoặc vận động nhiều.

Hỗ trợ tiêu hóa và thải độc: Chất diệp lục trong rau ngót có tác dụng thanh lọc cơ thể, hỗ trợ hoạt động của gan, thận và lá lách. Ngoài ra, rau còn giúp cải thiện chức năng đại tràng, hỗ trợ giảm táo bón và ổn định hệ tiêu hóa.

Giúp kiểm soát đường huyết: Một số nghiên cứu cho thấy, các hợp chất tự nhiên trong rau ngót có khả năng hỗ trợ giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và ổn định đường huyết, nhờ cơ chế chống oxy hóa và cải thiện chuyển hóa glucose.

Rau ngót có nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe nhưng nhóm người này nên hạn chế ăn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bảo vệ sức khỏe tim mạch và tăng cường miễn dịch: Nhờ chứa nhiều khoáng chất như magie, kali, mangan cùng các chất chống oxy hóa, rau ngót giúp duy trì huyết áp ổn định, giảm căng thẳng oxy hóa và tăng cường hệ miễn dịch.

Những người cần lưu ý khi ăn rau ngót

Mặc dù rau ngót có nhiều lợi ích, nhưng cũng có một số trường hợp cần lưu ý khi sử dụng:

Phụ nữ mang thai: Một số nghiên cứu cho thấy việc tiêu thụ rau ngót quá nhiều có thể gây co bóp tử cung, dẫn đến nguy cơ sảy thai. Do đó, phụ nữ mang thai, đặc biệt trong những tháng đầu, nên hạn chế hoặc tránh sử dụng rau ngót.

Rau ngót có nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe nhưng nhóm người này nên hạn chế ăn - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Người có vấn đề về thận: Rau ngót có chứa purin, một hợp chất có thể chuyển hóa thành axit uric trong cơ thể. Đối với những người có vấn đề về thận hoặc bị gout, việc tiêu thụ rau ngót có thể làm tăng nguy cơ tích tụ axit uric, gây hại cho sức khỏe.

Người bị huyết áp thấp: Rau ngót có thể làm giảm huyết áp, do đó những người có tiền sử huyết áp thấp nên cân nhắc trước khi sử dụng.

Rau ngót không chỉ là một loại thực phẩm bổ dưỡng mà còn là một dược liệu quý trong Y học cổ truyền, với nhiều tác dụng hỗ trợ sức khỏe. Tuy nhiên, việc sử dụng rau ngót cần phù hợp để đảm bảo an toàn và hiệu quả.

Rau ngót được mệnh danh là 'thần dược mùa hè' nhưng 4 đối tượng này không nên ăn

Rau ngót được mệnh danh là 'thần dược mùa hè' nhưng 4 đối tượng này không nên ăn

Rau ngót là món ăn được nhiều người yêu thích, vậy nhưng không phải ai cũng có thể ăn được, vậy những ai nên hạn chế ăn rau ngót?

Xem thêm
Từ khóa:   rau ngót ai không nên ăn rau ngót dinh dưỡng

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp 'lù đù vác lu chạy', ăn trọn lộc Trời, làm gì cũng thành công, dễ dàng giàu có sớm

Qua đêm nay, 3 con giáp 'lù đù vác lu chạy', ăn trọn lộc Trời, làm gì cũng thành công, dễ dàng giàu có sớm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Danh tính kẻ dùng ảnh nóng tống tiền tình cũ, ra giá 100 triệu đồng

Danh tính kẻ dùng ảnh nóng tống tiền tình cũ, ra giá 100 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 9 phút trước
Rau ngót có nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe nhưng nhóm người này nên hạn chế ăn

Rau ngót có nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe nhưng nhóm người này nên hạn chế ăn

Dinh dưỡng 1 giờ 15 phút trước
Phép màu không xảy ra: Tìm thấy thi thể của bé trai 5 tuổi bị lũ cuốn ở Huế

Phép màu không xảy ra: Tìm thấy thi thể của bé trai 5 tuổi bị lũ cuốn ở Huế

Đời sống 1 giờ 21 phút trước
Sản phụ 'vượt cạn' ngay giữa dòng nước lũ ở Huế

Sản phụ 'vượt cạn' ngay giữa dòng nước lũ ở Huế

Đời sống 1 giờ 25 phút trước
MC bị chỉ trích vì trêu chọc Chung Sở Hy 'giành vị trí trung tâm' với Lưu Diệc Phi và Dương Mịch

MC bị chỉ trích vì trêu chọc Chung Sở Hy 'giành vị trí trung tâm' với Lưu Diệc Phi và Dương Mịch

Sao quốc tế 1 giờ 30 phút trước
Đi chợ nghe chuyện bắt cóc vội đăng Facebook, 2 phụ nữ bị công an xử lý

Đi chợ nghe chuyện bắt cóc vội đăng Facebook, 2 phụ nữ bị công an xử lý

Đời sống 1 giờ 35 phút trước
Tá hỏa cô gái buông vô lăng ô tô rồi lướt điện thoại, công an vào cuộc

Tá hỏa cô gái buông vô lăng ô tô rồi lướt điện thoại, công an vào cuộc

Đời sống 1 giờ 38 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 30/10/2025, 3 con giáp tiền bạc kéo về trĩu túi, lộc lá rơi hết vào nhà, giàu sang bất thình lình

Kể từ ngày mai, thứ Năm 30/10/2025, 3 con giáp tiền bạc kéo về trĩu túi, lộc lá rơi hết vào nhà, giàu sang bất thình lình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Dự đoán 3 ngày đầu tháng 11 dương lịch, 3 con giáp tiền vàng bao phủ, thu nhập ngút trời, hỷ sự nối đuôi kéo đến, tiền rủng rỉnh túi

Dự đoán 3 ngày đầu tháng 11 dương lịch, 3 con giáp tiền vàng bao phủ, thu nhập ngút trời, hỷ sự nối đuôi kéo đến, tiền rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 29/10/2025: Thế giới sụt giảm rất mạnh, trong nước tăng mạnh gần 2 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 29/10/2025: Thế giới sụt giảm rất mạnh, trong nước tăng mạnh gần 2 triệu đồng/lượng

Vụ sát hại dã man người mẫu Thái Thiên Phượng: Mẹ chồng cũ bị kết án 18 tháng tù

Vụ sát hại dã man người mẫu Thái Thiên Phượng: Mẹ chồng cũ bị kết án 18 tháng tù

Tử vi thứ Năm 30/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Năm 30/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

5 công dụng bất ngờ của bí đỏ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

5 công dụng bất ngờ của bí đỏ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Rau tiến vua và những công dụng tuyệt vời đối với sức khỏe, bạn đã biết chưa?

Rau tiến vua và những công dụng tuyệt vời đối với sức khỏe, bạn đã biết chưa?

Việt quất, “siêu thực phẩm” với 5 công dụng tuyệt vời cho sức khỏe không phải ai cũng biết

Việt quất, “siêu thực phẩm” với 5 công dụng tuyệt vời cho sức khỏe không phải ai cũng biết

Ăn hạt điều mỗi ngày có tốt không? Ăn bao nhiêu là đủ?

Ăn hạt điều mỗi ngày có tốt không? Ăn bao nhiêu là đủ?

Bưởi rất tốt nhưng 3 nhóm đối tượng sau đây không nên ăn

Bưởi rất tốt nhưng 3 nhóm đối tượng sau đây không nên ăn

Quả hồng đang vào mùa, vừa ngon ngọt lại được ví như "thuốc bổ" cực tốt cho sức khỏe

Quả hồng đang vào mùa, vừa ngon ngọt lại được ví như "thuốc bổ" cực tốt cho sức khỏe