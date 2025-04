Rau ngót được mệnh danh là 'thần dược mùa hè' nhưng 4 đối tượng này không nên ăn

Những người không nên ăn rau ngót

Phụ nữ đang mang thai: Do rau ngọt có tính hàn, rau ngót được xem là "đại kỵ" cho phụ nữ đang mang thai.. Đặc biệt với những thai phụ có tiền sử các bệnh liên quan tới sẩy thai, sinh non, thụ tinh trong ống nghiệm lại càng nên tránh xa loại rau này. Nhất là nước rau ngót sống còn độc hơn rau ngót nấu chín rất nhiều lần. Nếu phụ nữ mang thai uống vào sẽ dẫn tới sẩy thai ảnh hưởng tới sức khỏe của mẹ và bé. Nguyên nhân là trong rau ngót có chứa chất papaverin có tác dụng làm giảm đau, hạ huyết áp do giãn cơ trơn của mạch máu. Khi sử dụng nhiều rau ngót, papaverin có thể gây tăng co thắt tử cung và dẫn tới sẩy thai.