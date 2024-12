Rau ngót (tên khoa học: Sauropus androgynus), còn được gọi là bồ ngót, là một loại cây thuộc họ Thầu dầu. Rau ngót thường được sử dụng phổ biến trong bữa ăn hàng ngày ở nhiều quốc gia châu Á, đặc biệt là ở Việt Nam. Với vị ngọt, tính mát, và giàu dinh dưỡng, rau ngót không chỉ là một loại thực phẩm ngon miệng mà còn có nhiều tác dụng dược lý trong Y học cổ truyền.

Ảnh minh họa: Internet

Rau ngót chứa nhiều chất dinh dưỡng quan trọng như protein, chất xơ, vitamin C, vitamin K, canxi và sắt. Đặc biệt, hàm lượng protein trong rau ngót cao hơn nhiều so với các loại rau xanh khác, là nguồn cung cấp axit amin thiết yếu cho cơ thể. Nguồn vitamin C trong lá rau ngót thậm chí cao hơn nhiều so với cam hoặc ổi, do đó rau ngót được các nhà khoa học biết đến như một nguồn cung cấp vitamin C rất cao.