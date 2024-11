Rau ngót cực bổ dưỡng nhưng 'đại kỵ' với 3 nhóm người này nên biết mà tránh khi ăn kẻo rước họa vào thân

Cây rau ngót thực sự là một loài thực vật kỳ diệu, với lá và hạt vượt trội hơn bánh mì nướng về cả hương vị và kết cấu, khi chúng chứa đầy dinh dưỡng, vi chất dinh dưỡng, vitamin và khoáng chất để giúp bạn mạnh mẽ hơn trong ngày.

Ảnh minh họa: Internet

Rau ngót có thể bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể nhiều hơn so với các loại rau thông thường mà nhiều người quen dùng. Trong rau ngót chứa nhiều chất dinh dưỡng quan trọng như protein, chất xơ, vitamin C, vitamin K, canxi và sắt. Đặc biệt, hàm lượng protein trong rau ngót cao hơn nhiều so với các loại rau xanh khác, là nguồn cung cấp axit amin thiết yếu cho cơ thể. Nguồn vitamin C trong lá rau ngót thậm chí cao hơn nhiều so với cam hoặc ổi, do đó rau ngót được các nhà khoa học biết đến như một nguồn cung cấp vitamin C rất cao.