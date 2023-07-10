Rau ngót tốt cho sức khỏe nhưng cần lưu ý những 'đại kỵ' này để tránh 'rước họa vào thân'!

Chọn thực phẩm 10/07/2023 11:18

Uống nước ép rau ngót hay ăn thường xuyên đúng cách có thể giúp giảm cân. Tuy nhiên, nếu uống dài ngày sẽ bị ngộ độc papaverine, nghẽn phổi, khó thở, kém ăn, mất ngủ…

 

Giá trị dinh dưỡng của rau ngót

Trong 100g rau ngót có chứa:

  • Nước: 91,4 g
  • Năng lượng: 245 kcal
  • Carb: 11 g
  • Chất béo: 1 g
  • Chất đạm: 4,8 g
  • Vitamin A: 10370 UI (6.9g)
  • Vitamin B: 0,1 mg (9% giá trị khuyến nghị hàng ngày)
  • Vitamin C: 239 mg (288% giá trị khuyến nghị hàng ngày)
  • Canxi: 204 mg (20% giá trị khuyến nghị hàng ngày)
  • Sắt: 3 mg (23% giá trị khuyến nghị hàng ngày)
  • Phốt pho: 98 mg (14% giá trị khuyến nghị hàng ngày)
  • Kali: 457 mg (10% giá trị khuyến nghị hàng ngày)
  • Natri: 25 mg (2% giá trị khuyến nghị hàng ngày)
  • Kẽm: 0,94 mg (10% giá trị khuyến nghị hàng ngày)

Người bị thiếu canxi, còi xương Rau ngót gây cản trở quá trình hấp thụ canxi, phốt pho. Nguyên nhân là trong loại rau này có chứa glucocorticoid có thể gây cản trở quá trình hấp thụ canxi và phốt pho. Do đó, những đối tượng bị coi xương, thiếu canxi không nên ăn rau ngót nhiều. Tốt nhất mỗi tuần chỉ ăn một lần để bổ sung dưỡng chất cho cơ thể, tránh tác dụng phụ đáng tiếc. 

Rau ngót tốt cho sức khỏe nhưng cần lưu ý những 'đại kỵ' này để tránh 'rước họa vào thân'! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ mang thai Trong rau ngót lại có chứa chất Papaverin là một chất được tìm thấy trong cây thuốc phiện, có tác dụng giãn cơ trơn của mạch máu để giảm đau và hạ huyết áp. Nếu bạn tiêu thụ một lượng rau ngót tươi hơn 30mg có thể làm co thắt tử cung và rất dễ dẫn đến sảy thai. Vì vậy, đối với những phụ nữ đang mang thai được cảnh báo là khá nguy hiểm nếu ăn quá nhiều rau ngót. Đặc biệt là với những người có tiền sử sảy thai liên tiếp, đẻ non, hay là thụ tinh trong ống nghiệm.

Người khó ngủ Ở một số trường hợp, do tiêu thụ rau ngót quá nhiều đã xảy ra hiện tượng mất ngủ hoặc khó ngủ. Tuy nhiên triệu chứng mất ngủ sẽ hết sau 1 ngày ngừng ăn loại rau này. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, những người già, người có tiền sử bị mất ngủ hay khó ngủ thì tuyệt đối không nên ăn quá nhiều sẽ gây tác dụng phụ không đáng có.

Lưu ý khi ăn rau ngót

Các mẹ bầu tuyệt đối không nên uống nước ép rau ngót sống và ăn rau ngót quá nhiều. Do trong rau ngót chứa một lượng lớn chất papaverin (được tìm thấy trong cây thuốc phiện) tác dụng giảm đau, hạ huyết áp, co giãn cơ trơn của mạch máu. Khi ăn nhiều rau ngót, chất papaverin trong rau có thể gây tăng co thắt tử cung và dẫn tới sảy thai.

Các bác sĩ khuyến cáo với người dân khi sử dụng rau ngót chỉ nên ăn với số lượng nhỏ, vừa phải, tối đa là 50g/1 ngày và không ăn liên tục trong 3 tháng để đảm bảo sức khỏe. Rau ngót tốt cho các bà mẹ sau sinh nhưng cũng không nên ăn quá nhiều.

Rau ngót tốt cho sức khỏe nhưng cần lưu ý những 'đại kỵ' này để tránh 'rước họa vào thân'! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trước khi nấu nên rửa sạch rau ngót, ngâm nước muối khoảng 15 - 20 phút, sau đó vò sơ và cho vào nấu chín để rau được mềm hơn.

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