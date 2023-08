Do rất giàu potassium (kali) nên giúp điều hòa huyết áp, do có chứa nhiều folate nên giúp tim khỏe mạnh. Măng tây chứa rất nhiều chất xơ nên có thể giải tán đám cholesterol gây phiền nhiễu có trong máu.

Măng tây chứa một loại carbohydrate có tên là inulin, chất này rất quan trọng trong việc tạo điều kiện cho hệ thống ruột hoàn thành tốt chức năng. Inulin cũng giúp cho sự tăng trưởng của những vi khuẩn có lợi cho đường ruột như Lactobacilli và Bifidobacteria. Do có nhiều chất xơ nên măng tây có tác dụng nhuận tràn.

Tác dụng chống viêm

Măng tây có đặc tính chống viêm và tăng cường tiết chế insulin, do đó giúp hấp thu tốt đường glucose trong máu nên cơ thể sẽ được bảo vệ hạn chế nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Cùng với đó, măng tây có chứa nhiều chất chống oxy hóa nên có tác dụng điều trị các bệnh như sỏi thận, sỏi mật, viêm bàng quang…

Làm đẹp da và ngăn ngừa lão hóa

Hàm lượng vitamin A và C có chứa nhiều trong măng tây, đây là hai chất chống oxy hóa cao giúp bảo vệ da trước sự tấn công của các gốc tự do. Vitamin C còn hỗ trợ cho quá trình tổng hợp các collagen trong da, đây là một loại protein có tác dụng làm đẹp da, giúp da săn chắc và mịn màng hơn.

Chưa hết, ăn măng tây còn có tác dụng giúp bảo vệ da trước ánh nắng mặt trời, vì trong măng tây có chứa một hợp chất chống oxy hóa có tên là glutathione. Đồng thời giúp kéo dài tuổi xuân của phụ nữ, cải thiện những dấu hiệu lão hóa như đồi mồi, vết nhăn…

Ngăn ngừa loãng xương

Măng tây là nguồn dồi dào vitamin K, giúp cho quá trình đông máu nhanh hơn, đồng thời giúp tăng cường sức khỏe của xương.

Giảm cân: Là một loại thực phẩm thấp calories nên tác dụng của măng tây rất tốt trong "công cuộc" giảm cân.

Tốt cho thai nhi

Do có chứa nhiều folate nên măng tây rất có lợi cho thai phụ, vì folate là loại vitamin cần thiết cần thiết cho việc hình thành ống thần kinh thai nhi, ngăn ngừa dị tật ở thai nhi.

Ngăn ngừa trầm cảm

Một trong những công dụng của măng tây mà ít người biết đến là ngăn ngừa bệnh trầm cảm hiệu quả. Một phần nguyên nhân dẫn đến trầm cảm là do không cung cấp đầy đủ folate và vitamin B12 cho cơ thể, đây là hai loại chất có hàm lượng khá cao trong măng tây. Thế nên, người mắc bệnh trầm cảm được khuyên nên thường xuyên sử dụng măng tây trong những bữa ăn của mình, giúp cải thiện tâm trạng hiệu quả và tinh thần trở nên lạc quan hơn.

Giảm cân

Măng tây có chứa một hàm lượng calories và chất béo bão hòa khá thấp, nên đây là một thực phẩm thích hợp được đưa vào thực đơn cho những người đang ăn kiêng, giảm cân và sẽ rất tốt cho những ai mắc bệnh béo phì và thừa cân. Chính vì thế, măng tây là một loại thực phẩm giúp hỗ trợ giảm cân an toàn và hiệu quả mà mọi người nên sử dụng.