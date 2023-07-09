Những lợi ích bất ngờ của nấm kim châm mà chắc chắn bạn chưa biết!

Nấm kim châm rất giàu chất dinh dưỡng, bao gồm cả chất xơ và vitamin B. Một chén (65 gram) nấm kim châm thô có chứa 24 calo với 2 gram chất đạm, 0,2 gram chất béo, 5 gram tinh bột, 2 gram chất xơ,.. và các dưỡng chất có lợi khác.

Mỗi khẩu phần nấm kim châm có chứa một lượng axit pantothenic (vitamin B5) lành mạnh mà cơ thể sử dụng để tổng hợp axit béo. Ngoài ra, nấm kim châm cũng giàu thiamine, giúp điều chỉnh chức năng của các tế bào thần kinh.

Nấm kim châm đặc biệt chứa nhiều niacin, một vi chất dinh dưỡng mà cơ thể sử dụng để điều chỉnh lượng cholesterol và tăng cường sức khỏe não bộ.

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Giàu chất chống oxy hóa

Nấm kim châm là một nguồn chất chống oxy hóa tuyệt vời. Các hợp chất này giúp trung hòa các gốc tự do có hại để bảo vệ tế bào khỏi bị hư hại và bị oxy hóa.

Hơn nữa, chất chống oxy hóa có thể giúp ngăn ngừa nhiều bệnh mãn tính, bao gồm bệnh tim, ung thư và bệnh tiểu đường.

Các chất chống oxy hóa có trong nấm kim châm như: axit gallic, quercetin, axit ferulic, axit caffeic, axit chlorogenic, axit ellagic, pyrogallol,..

Khả năng làm chậm sự phát triển của tế bào ung thư

Một số nghiên cứu cho thấy, nấm kim châm có đặc tính chống ung thư mạnh mẽ. Ví dụ như nó có thể ngăn chặn sự phát triển của tế bào ung thư gan, làm giảm sự lây lan của các tế bào ung thư vú và ung thư cổ tử cung.

Hơn nữa, khi nghiên cứu một số hợp chất được chiết xuất từ ​​nấm kim châm, các nhà khoa học đã chỉ ra nó có thể ngăn chặn sự phát triển của tế bào ung thư dạ dày lên đến 95%.

Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Nấm kim châm có thể giúp hỗ trợ một số vấn đề của sức khỏe tim mạch.

Khi nghiên cứu những con chuột hamster có sử dụng nấm kim châm thì chúng có mức triglyceride, cholesterol toàn phần và cholesterol LDL (có hại) thấp hơn so với những con trong nhóm đối chứng.

Ngoài ra, một số nghiên cứu khác cũng cho thấy chiết xuất nấm kim châm có thể giúp làm chậm sự tiến triển của chứng xơ vữa động mạch, làm giảm huyết áp, mức cholesterol và chất béo trung tính.

Cải thiện chức năng não

Điều thú vị là một số nghiên cứu đầy hứa hẹn đã phát hiện ra rằng nấm kim châm có thể tăng cường chức năng não và trí nhớ.

Một số hợp chất có trong ​​nấm kim châm đã bảo vệ, chống lại sự suy giảm khả năng học tập và trí nhớ do một loại thuốc cụ thể liên quan đến mất trí nhớ gây ra. Hơn nữa, nó còn làm tăng mức độ của một số chất chống oxy hóa và chất dẫn truyền thần kinh trong não.

Ảnh minh họa: Internet

Tăng cường khả năng miễn dịch

Chứa đầy chất chống oxy hóa và các chất dinh dưỡng, nấm kim chi có thể tăng cường miễn dịch.

Theo nhiều nghiên cứu trên động vật, việc sử dụng các hợp chất chiết xuất từ ​​nấm kim chi làm tăng mức độ của một số tế bào miễn dịch, làm giảm viêm đường thở. Đồng thời, tăng sản xuất các tế bào miễn dịch để giúp hỗ trợ chức năng miễn dịch.

Là món thực phẩm ngon và dễ chế biến

Khi ăn nấm kim châm, chúng ta sẽ nhận thấy kết cấu giòn và hương vị nhẹ của chúng.

Có thể thưởng thức nấm kim châm sống trong các món salad hoặc nấu chín và thêm vào các món ăn như súp, món hầm và món xào. Các đầu bếp thường xào nấm kim châm với một chút dầu, một chút muối, dầu mè hoặc nước tương.

Khi sơ chế nấm, hãy nhớ rửa thật sạch để loại bỏ bụi bẩn và các mảnh vụn, cắt bớt phần cọng nhũn để khi nấu được giòn và tươi hơn.

Những lưu ý khi sử dụng nấm kim châm

Rửa nấm quá kỹ

Nấm kim châm thường được nuôi trồng trong môi trường sạch sẽ và được các nhà sản xuất bao bọc kỹ lưỡng thế nên bạn không cần nhất thiết phải rửa kỹ với nước. Việc bạn sử dụng nhiều nước không những khiến nấm bị mất vị ngọt tự nhiên khi nấu tại vì ngấm nước nhiều mà còn khiến cho chúng bị mất đi chất dinh dưỡng.

Vì vậy, bạn chỉ cần rửa sơ qua, hoặc bạn cũng không cần rửa nếu như nơi bạn mua sản phẩm là nơi uy tín. Đơn giản là bạn chỉ cần cắt bỏ phần chân của nấm, sử dụng khăn ẩm để lau qua để bạn có thể thưởng thức được mùi vị tốt nhất của sản phẩm.

Chế biến nấm với quá nhiều dầu ăn

Bởi vì chúng có tính thấm hút cao thế nên là khi chế biến chúng dễ thấm hút các chất lỏng như dầu ăn và nước, thế nên việc bạn ăn nấm được chế biến với nhiều dầu sẽ không tốt cho sức khỏe của bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Chế biến qua loa

Đối với nấm kim châm thì bên trong nó có thể chứa nhiều vi khuẩn nên bạn cần nấu ở nhiệt độ cao trong vòng từ 5 đến 10 phút để có thể đảm bảo tiêu diệt được vi khuẩn, đồng thời là nếu nấm không chín cũng dễ gây ra tình trạng đau bụng cho người ăn phải.

Dùng nấm hư để chế biến món ăn

Nếu để nấm kim châm ở phía ngoài thì nấm rất dễ bị hỏng, dễ gây đến tình trạng ngộ độc cho người ăn. Cụ thể hơn, khi để nấm kim châm bên ngoài môi trường thì các vi sinh vật thường chọn đây là nơi cư trú, và khi chúng phát triển thì có thể sinh ra các độc tố có hại cho cơ thể ta.

Thế nên, sản phẩm cần được bảo quản ở nhiệt độ lạnh từ 1 đến 5 độ C để tránh tình trạng hư hỏng. Vì vậy, khi bạn lựa chọn nấm ở ngoài thị trường thì tránh chọn những loại đã ngả sang màu vàng đục và chỉ chọn những loại nấm kim châm có màu trắng ngần để tránh ăn phải nấm hư vào người nhé!