Quả bơ cực tốt nhưng hãy dừng ăn theo cách này sẽ biến thành 'độc dược' đấy!

Chọn thực phẩm 09/07/2023 22:05

Quả bơ được biết đến là một loại trái cây bổ dưỡng với nhiều lợi ích sức khỏe. Tuy nhiên, bạn có thể gặp tác hại của quả bơ nếu ăn loại trái cây này quá nhiều hoặc không đúng cách.

Quả bơ là một loại quả hình quả lê thuộc họ quả mọng. Màu sắc của vỏ ngoài từ màu xanh lục vàng đến màu hạt dẻ hoặc màu tím. Phần thịt mềm có màu xanh lục vàng nhạt, có hương vị béo ngậy tinh tế và có kết cấu giống như một quả chuối chín, săn chắc.

Một người lớn khỏe mạnh có thể ăn một quả bơ cỡ trung bình mỗi ngày sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh hơn. Tuy nhiên, nếu bạn đang bị bất kỳ vấn đề sức khỏe nào, bạn cần tham khảo ý kiến chuyên gia dinh dưỡng về liều lượng ăn bơ hàng ngày.

Quả bơ cực tốt nhưng hãy dừng ăn theo cách này sẽ biến thành 'độc dược' đấy! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Những tác hại khi ăn bơ quá nhiều

Dễ bị tăng cân

Trái bơ là loại thực phẩm có hàm lượng calo cao nên nếu thêm bơ vào chế độ ăn của mình thì bạn hãy chắc chắn cắt giảm lượng calo ở các món ăn khác. Nếu ăn nhiều bơ có thể khiến bạn nạp nhiều calo cho cơ thể, gây tăng cân.

Gây tổn thương gan

Trong quả bơ chứa nhiều collagen. Collagen là một chất có tác dụng tái tạo da, giúp đẩy lùi sự lão hóa rất tốt. Tuy nhiên, nếu ăn nhiều quả bơ, collagen có thể không được tiêu hóa hết, tích tụ trong gan và gây tổn hại cho gan.

Quả bơ cực tốt nhưng hãy dừng ăn theo cách này sẽ biến thành 'độc dược' đấy! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Gây mẫn cảm, dị ứng cơ địa

Những ai có cơ địa mẫn cảm, thường bị dị ứng thì không nên ăn quả bơ. Đặc biệt là người nhạy cảm với latex (mủ cao su), bơ sẽ làm tăng mức độ khác thể IgE ở trong huyết thanh và gây ra dị ứng. Vì vậy, nếu ăn bơ và nhận thấy các dấu hiệu bất thường như buồn nôn, mẫn ngứa, chóng mặt, phát ban, miệng lưỡi bị sưng,… thì nên dừng ngay.

Ảnh hưởng đến phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ

Bà bầu ăn bơ có thể cung cấp cho cơ thể axit folic, hỗ trợ chữa thiếu máu, cải thiện hệ tiêu hóa và ngăn ngừa ốm nghén. Tuy nhiên, phụ nữ ăn nhiều bơ khi đang mang thai hoặc cho con bú sẽ làm giảm sản xuất sữa, thậm chí gây tổn thương cho tuyến vú. Nếu mẹ đang cho con bú tiêu thụ bơ với số lượng lớn thì cũng có nguy cơ khiến bé bị đau bụng.

Quả bơ cực tốt nhưng hãy dừng ăn theo cách này sẽ biến thành 'độc dược' đấy! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Gây dị ứng

Những người có tiền sử bị mẫn cảm với latex thì không nên ăn bơ vì trong bơ có chứa thành phần latex khi ăn vào chúng sẽ làm tăng kháng thể IgE trong huyết thanh dễ gây nên trình trạng dị ứng nguy hiểm cho cơ thể.

Các triệu chứng thường gặp do dị ứng khi ăn nhiều bơ là phát ban, ngứa, mẩn đỏ ở da hoặc eczema. Các trường hợp nhẹ có thể bị ngứa ở vùng miệng và lưỡi hoặc có thể nôn mữa.

Giảm hiệu quả một số loại thuốc

Trái bơ có tác dụng kháng viêm nhưng nó đồng thời cũng ảnh hưởng đến hiệu quả khi uống một số loại thuốc. Nếu bạn đang uống thuốc làm loãng máu, hãy hỏi ý kiến bác sĩ khi muốn ăn bơ vì trái bơ có thể làm cho loại thuốc này mất tác dụng.

Quả bơ cực tốt nhưng hãy dừng ăn theo cách này sẽ biến thành 'độc dược' đấy! - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Bơ gây dị ứng miệng

Việc tiêu thụ bơ quá số lượng khuyến cáo sẽ khiến bạn bị dị ứng vùng miệng với các triệu chứng như ngứa miệng và sưng lưỡi.

Làm giảm hiệu quả của thuốc chống viêm

Bạn tiêu thụ bơ với số lượng lớn sẽ làm giảm hiệu quả của các loại thuốc chống viêm, gây ra tình trạng loãng máu.

Gây tác hại cho đường tiêu hóa

Khi ăn nhiều bơ, bạn có thể bị đau bụng hoặc đôi khi bị kích ứng đường tiêu hóa làm cho cơ thể khó chịu.

Bên cạnh những lợi ích sức khỏe, quả bơ cũng có thể gây ra dị ứng và ảnh hưởng đến phụ nữ đang cho con bú.

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