Cơ quan chức năng cho biết đã tìm thấy tài xế bỏ trốn sau khi gây tai nạn làm chết người trên quốc lộ 1 đoạn qua huyện Tuy An (Phú Yên).

Dẫn theo thông tin từ báo Dân Trí, vào ngày 9/7, đại diện Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) An Mỹ (huyện Tuy An) cho biết đã tìm thấy chiếc xe tải cán chết người, rồi bỏ chạy khỏi hiện trường.

Hiện CSGT Mỹ An cho biết phương tiện gây tai nạn đã được đưa về vị trí xảy ra tai nạn để phục vụ việc điều tra của cơ quan chức năng.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Dân Trí.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, lúc 9h 15 cùng ngày, xe tải 78C- 092.32 (hiện chưa rõ người điều khiển) chạy trên quốc lộ 1 hướng nam - bắc. Khi đến đoạn đường trên, xe tải cán qua người chị NTTH (23 tuổi, ngụ phường 9, TP Tuy Hòa, Phú Yên) làm nạn nhân chết tại chỗ.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, xe tải bỏ chạy khỏi hiện trường. Lực lượng CSGT trích xuất camera trên quốc lộ 1 để truy tìm.

Theo một số người dân địa phương, chị N.T.T.H. ngồi sau xe máy do chị N.T.N.H. (22 tuổi, ngụ cùng địa phương) điều khiển, lưu hành cùng chiều xe tải.

Khi đến đoạn đường đường trên, xe máy vấp phải phần gồ ghề trên mặt đường vừa sửa chữa nên tự ngã. Ngay lúc đó, xe tải 78C- 092.32 chạy đến, cán qua người chị NTTH.

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