Bắt giữ nữ quái U70 cầm đầu 11 đường dây 'chơi hụi', chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng

Đời sống 07/07/2023 21:36

Lập ra hàng chục dây “phường” để thu tiền người chơi, sau đó tuyên bố vỡ nợ để lừa đảo, chiếm đoạt 6 tỷ đồng.

Dẫn theo thông tin từ báo Đại đoàn kết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Châm (67 tuổi, trú tại thôn Chùa, xã Đồng Sơn, thành phố Bắc Giang) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Quá trình điều tra xác định, Lợi dụng uy tín của bản thân trong việc đã đứng ra tổ chức chơi “phường” trong nhiều năm, Nguyễn Thị Châm đã tổ chức 11 dây “phường”, mỗi dây có khoảng từ 17 đến 25 người tham gia. Mỗi suất “phường” phải đóng số tiền từ 2 triệu đến 5 triệu đồng/người/tháng.

Sau khi thu tiền của nhiều người chơi, Nguyễn Thị Châm chỉ sử dụng một phần nhỏ để chi trả cho người chơi, số còn lại Châm đã chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích cá nhân.

Bắt giữ nữ quái U70 cầm đầu 11 đường dây 'chơi hụi', chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng - Ảnh 1
Đối tượng Nguyễn Thị Châm - Ảnh: Báo Đại đoàn kết

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào cuối tháng 12/2022 bà Châm tuyên bố vỡ nợ, không trả tiền cho người tham gia "phường". Bằng thủ đoạn trên, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết người này đã chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng của hơn 60 bị hại.

Công an tỉnh Bắc Giang cảnh báo người dân về hình thức chơi "hụi, họ, biêu, phường". Những thể loại chơi này có nhiều rủi ro, hệ lụy, dễ biến tướng thành vay nặng lãi.

Nhà chức trách khuyến cáo người dân nên lựa chọn các hình thức đầu tư, tiết kiệm phù hợp và an toàn, đúng quy định của pháp luật, phòng tránh rủi ro, cũng như những vi phạm pháp luật khi tham gia.

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Ngày 7/7/2023, khi đoàn thanh tra phường Phương Mai đến kiểm tra thì chủ cơ sở đã không đưa ra được đủ giấy tờ cần thiết chứng minh đủ điều kiện VSATTP.

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