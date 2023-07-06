Thương tâm: Mâu thuẫn đất đai, anh trai đâm em gái tử vong 

Đời sống 06/07/2023 20:19

Ngày 6/7, TAND Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hồng Sơn (SN 1969, trú ở phường Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội) 18 năm tù về tội “Giết người”.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, ngày 6/7, TAND TP.Hà Nội phạt Nguyễn Hồng Sơn (SN 1969, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) án 18 năm tù về tội "Giết người". Nạn nhân trong vụ là bà Hải (SN 1972) – em gái của bị cáo.

Theo cáo trạng, gia đình ông Sơn có 3 anh em, ông sống cùng nhà bà Hải tại căn nhà do bố mẹ để lại. Người phụ nữ nhiều lần yêu cầu ông phải bán căn nhà này, lấy tiền chia đều cho các anh chị em. Ông Sơn không đồng ý bán nhà nên hai người xảy ra mâu thuẫn.

Dẫn theo báo An ninh Thủ Đô, sáng 16/9/2022, bị cáo và bà Hải tiếp tục cãi nhau. Bà Hải đòi bán nhà nhưng Sơn không đồng ý. Sau đó, bà Hải đi ra khỏi nhà.

Khoảng 10h cùng ngày, bà Hải quay về, thấy anh trai đang ngồi ăn cơm, một lần nữa, bà Hải to tiếng yêu cầu bán nhà chia tiền nhưng ông Sơn không đồng ý, dẫn đến hai người lại cãi, chửi nhau. Do bực tức, bị cáo đã lấy chiếc kéo ở giá đựng đồ sát cửa ra vào, rồi lao đến đâm em gái.

Bà Hải bỏ chạy ra khỏi nhà thì bị cáo đuổi theo. Đến trước cửa nhà hàng xóm, bị cáo Sơn đuổi kịp và dùng tay kéo bà Hải lại, đồng thời vung kéo đâm trúng vùng cổ trái làm bà Hải ngã gục xuống đường.

Thương tâm: Mâu thuẫn đất đai, anh trai đâm em gái tử vong  - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lúc này, người dân xung quanh chạy đến tước kéo trên tay Sơn, khống chế và bàn giao Sơn cho cơ quan công an. Còn bà Hải được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội nhưng 3 ngày sau thì tử vong.

Giám định pháp y kết luận nạn nhân tử vong do vết thương ở động mạch, gây sốc mất máu, tổn thương chết não gây suy hô hấp và tuần hoàn.

Quá trình xét xử bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như bản cáo trạng xác định, đồng thời cho rằng do không kiềm chế được bản thân nên mới gây ra cái chết đau lòng cho em gái. Bị cáo mong tòa xem xét, mở lượng khoan hồng để giảm nhẹ hình phạt.

Xác định bị cáo đã phạm vào tội “Giết người”, theo quy định tại điểm n, khoản 1, Điều 123 – BLHS và cáo trạng truy tố bị cáo là có căn cứ, đúng pháp luật nên sau khi nghị án, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Hồng Sơn mức án nêu trên.

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