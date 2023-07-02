Lãnh đạo UBND xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị cho biết cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân một cô gái trẻ tử vong thương tâm dưới mương nước.

Theo thông tin từ báo Vietnamplus, ngày 2/7, Ủy ban Nhân dân xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị cho biết địa phương đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của cô gái được phát hiện nằm dưới mương nước.

Cô gái 18 tuổi ở Quảng Trị được người dân phát hiện tử vong dưới kênh nước lúc sáng sớm, trên người không có giấy tờ tùy thân.

Hiện trường phát hiện thi thể của thiếu nữ - Ảnh: báo Vietnamnet

Dẫn theo thông tin từ báo Vietnamnet, trước đó, khoảng 6h cùng ngày, người dân địa phương phát hiện thi thể cô gái nằm ở mương nước gần nhà thờ họ Hoàng, thuộc địa bàn thôn Võ Phúc An (xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong).

Cô gái được người dân nhanh chóng đưa lên bờ. Cô mặc áo màu đen, quần jean, trên mặt có nhiều vết máu, không có giấy tờ tùy thân theo người.

Qua điều tra ban đầu thi thể được xác định là Trần Thị Mỹ H. (sinh năm 2005, trú tại thôn Ba Thung, xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, Quảng Trị) - Ảnh: báo Người lao động

Nhận được tin báo, công an, chính quyền địa phương đã đến hiện trường. Sau khi tìm hiểu, cơ quan chức năng xác định cô gái tên Trần Thị Mỹ H. (sinh năm 2005, trú tại thôn Ba Thung, xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, Quảng Trị).

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

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