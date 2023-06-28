Căn nhà của gia đình chị có lắp camera để theo dõi việc học hành, sinh hoạt của các con. Sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng trích xuất camera để ghi nhận sự việc.

Dẫn theo thông tin từ báo Công an Nhân dân, hoàn cảnh gia đình nạn nhân khó khăn, vợ chồng đi bước nữa và có 3 con riêng, 2 người con chung, hiện vợ chồng đang nợ nần chồng chất. Cụ thể, trước khi lập gia đình với anh L.Đ.C, chị K. T đã có 3 con riêng, sau đó anh chị có thêm 2 con chung là các cháu L.Đ.T và L.Đ.Th. Các con riêng của chị T rất yêu quý anh C và gọi là ba. Hằng ngày, chị T đi làm thuê cho một số gia đình ở địa phương, anh C làm thợ xây. Hoàn cảnh kinh tế của gia đình chị T thuộc diện trung bình ở địa phương. Gia đình chị còn nợ vài chục triệu đồng của người quen là tiền mượn để xây nhà. Tuy nhiên, số tiền này không áp lực phải trả, chủ nợ nói khi nào có thì trả cũng được.

Mọi người đến chia buồn cùng gia đình chị T - Ảnh: báo Công an Nhân dân Theo chị T, vợ chồng chị ít khi xảy ra mâu thuẫn nhưng cách đây vài ngày cả hai có tranh luận về chuyện con cái. Sáng 27/6, chị T đi làm bình thường, anh C nói với vợ sẽ đi làm sau nhưng không ngờ lại xảy ra vụ việc đau lòng trên. Được biết, căn nhà của gia đình chị T có lắp camera để theo dõi việc học hành, sinh hoạt của các con. Sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng trích xuất camera để ghi nhận sự việc. Cụ thể, lúc 12h đến khoảng trước 13h ngày 27/6, 3 đứa trẻ còn chạy nhảy, vui đùa, khoảng 13h thì phòng khách vắng lặng. Cơ quan chức năng nhận định, vụ việc đau lòng trên xảy ra khoảng 13h cùng ngày, trong căn phòng ngủ của vợ chồng chị T.

Theo thông tin từ Tuổi trẻ Online, vào tối 27/6, khi đi làm về, bà Ka T. (xã N'Thol Hạ) phát hiện chồng là L.Đ.C. (33 tuổi) cùng ba người con, trong đó có hai con chung của bà Ka T. và ông C., một con riêng của bà Ka T., chết trong tư thế treo cổ ngay tại nhà. Ảnh minh họa: Internet Điều đau lòng hơn nữa là ba cháu nhỏ tử vong chỉ mới 8 tuổi, 6 tuổi và 4 tuổi. Trước khi lập gia đình với ông C., bà Ka T. đã có ba người con riêng. Công an huyện Đức Trọng đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ làm rõ cái chết của bốn người.

Đi làm về, vợ kinh hoàng phát hiện chồng và 3 con nhỏ tử vong trong tư thế treo cổ Khi đi làm về, bà Ka T. (xã N’ Thol Hạ) đã phát hiện chồng là ông L.Đ.C (33 tuổi) cùng 3 người con chết trong tư thế treo cổ ngay tại nhà.

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