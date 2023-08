Khi đi làm về, bà Ka T. (xã N’ Thol Hạ) đã phát hiện chồng là ông L.Đ.C (33 tuổi) cùng 3 người con chết trong tư thế treo cổ ngay tại nhà.

Theo thông tin từ báo Người lao động, ngày 28/6, một lãnh đạo xã N’Thol Hạ, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng cho biết chính quyền địa phương đang hỗ trợ gia đình chị T. tổ chức tang lễ cho chồng chị là anh L.Đ.C (33 tuổi) cùng 3 người con (lần lượt 8 tuổi, 6 tuổi và 4 tuổi).

Về nguyên nhân 4 người tử vong, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho hay đang điều tra.

Dẫn thông tin từ báo Dân Việt, trước đó, vào chiều ngày 27/6 khi đi làm về, bà Ka T. (xã N’ Thol Hạ) đã phát hiện chồng là ông L.Đ.C (33 tuổi) cùng 3 người con chết trong tư thế treo cổ ngay tại nhà. Trong số 3 người con có 2 người con chung của bà Ka T. và ông C, một con riêng của bà Ka T.

3 cháu nhỏ tử vong trong vụ việc sinh năm 2015, 2017 và 2019. Trước khi lập gia đình với ông C, bà Ka T. đã có 3 người con riêng. Hiện, Công an huyện Đức Trọng đang phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra nguyên nhân vụ việc.

