Người phụ nữ tá hỏa khi bị 3 thanh niên lẻn vào nhà giở trò phi pháp ngay trong đêm

Đời sống 27/06/2023 14:21

Cơ quan chức năng huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đã bắt giữ để điều tra 3 thanh niên về hành vi phi pháp trong đêm.

Dẫn theo thông tin từ báo Bắc Giang, vào rạng sáng ngày 22/6/2023 trên địa bàn huyện Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang) đã xảy ra trường hợp chị chị N.T.H (SN 1997) bị 3 thanh niên đột nhập và trộm tài sản trong nhà vào giữa đêm.

Cụ thể, rạng sáng cùng ngày, khi chị H đang ngủ ở trong nhà thì bất ngờ bị 3 thanh niên đột nhập vào trong nhà, lấy gậy đánh vào người và yêu cầu chị đưa tiền. Khi chị H không đưa, các đối tượng đã lấy 1 chiếc điện thoại nhãn hiệu Iphone 11 của chị H rồi bỏ chạy.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo trên, xác định vụ việc có dấu hiệu đặc biệt nghiêm trong, lãnh đạo Công an huyện Lục Ngạn đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ nhanh chóng vào cuộc xác minh đối tượng.

Người phụ nữ tá hỏa khi bị 3 thanh niên lẻn vào nhà giở trò phi pháp ngay trong đêm - Ảnh 1
Nguyễn Tiến Đạt (SN 2000), Dương Văn Vũ (SN 2003) và Vũ Minh Hiếu (SN 1997) - Ảnh:  báo Sức khỏe & Đời sống 

Chỉ chưa đầy 18 giờ sau khi xảy ra sự việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Ngạn đã tiến hành bắt giữ các đối tượng: Vũ Minh Hiếu (SN 1997), Dương Văn Vũ (SN 2003) và Nguyễn Tiến Đạt (SN 2000) cùng trú tại xã Minh Tiến, huyện Đại Từ (Thái Nguyên) đã thực hiện hành vi cướp tài sản tại nhà chị H. 

Theo thông tin từ báo Sức khỏe & Đời sống, tại cơ quan điều tra các đối tượng đều thừa nhận hành vi, vi phạm pháp luật của bản thân.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đang tạm giữ các đối tượng và tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ vụ việc theo quy định của pháp luật.

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