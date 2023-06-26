Trưa 26/6, Trung tá Nguyễn Quốc Hùng, Trưởng Công an TP Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đang điều tra, làm rõ trách nhiệm của nhà thầu để xử lý theo quy định.

Theo thông tin từ VTC News, liên quan đến vụ 3 công nhân bị điện giật thương vong khi đang khoan thăm dò địa chất, trưa 26/6, Trung tá Nguyễn Quốc Hùng, Trưởng Công an TP Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đang điều tra, làm rõ trách nhiệm của nhà thầu để xử lý theo quy định. “Theo báo cáo, hai nạn nhân bị thương trong vụ điện giật hiện sức khỏe đã ổn định và có thể giao tiếp. Sau khi có kết quả điều tra, chúng tôi sẽ thông tin báo chí”, Trưởng Công an TP Hà Tĩnh nói thêm.

Hiện trường xảy ra vụ việc thương tâm - Ảnh: báo Tuổi Trẻ Theo tìm hiểu, dự án trên do Công ty CP Hoá dầu Quân đội (MIPEC, địa chỉ đóng tại N1 - 33B Phạm Ngũ Lão, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) làm chủ đầu tư. Dẫn theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, trước đó vào 15h ngày 20/6, người dân xã Thạch Trung (TP Hà Tĩnh) nghe tiếng nổ phát ra tại cánh đồng thôn Liên Phú. Khi đến hiện trường phát hiện đám cháy cùng 3 người bị điện giật nằm trên cánh đồng.

Vụ tai nạn đã khiến 1 người chết, 2 người bị thương - Ảnh: báo Đại biểu Nhân dân Người dân nhanh chóng báo cáo sự việc đến cơ quan chức năng để phối hợp đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Đồng thời lực lượng chữa cháy cũng có mặt tại hiện trường để dập lửa. Vụ tai nạn khiến P.T.S. (46 tuổi, ngụ huyện Nghi Lộc, Nghê An) tử vong, 2 người còn lại bị bỏng. Theo một lãnh đạo Công ty Điện lực Hà Tĩnh, nhóm công nhân (chưa rõ của công ty nào) trong quá trình dựng dụng cụ dưới đường điện trung thế 22KV để thăm dò địa chất, do vi phạm hành lang lưới điện đã xảy ra tình trạng phóng điện. Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ - Ảnh: báo Tiền Phong "Trong quá trình khoan thăm dò địa chất, phía đơn vị thi công không làm việc với ngành điện và cũng không có thông báo nào tới ngành điện lực để phối hợp đảm bảo các biện pháp an toàn nên đã xảy ra vụ việc kể trên" - vị lãnh đạo này nói. Nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Điện Biên: Trên đường đến trường, nữ hiệu phó gặp tai nạn tử vong, con trai 9 tuổi bị thương nặng ại Km49 trên Quốc lộ 4H thuộc địa phận xã Phìn Hồ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên đã xảy ra một vụ tai nạn thương tâm khiến người mẹ tử vong, con trai bị thương nặng.

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