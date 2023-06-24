Tài xế chạy container hoảng loạn khi cây cổ thụ bất ngờ bật gốc đè móp cabin

Đời sống 24/06/2023 16:41

Trong lúc đang ôm cua trong cụm công nghiệp An Thạnh, xe container bất ngờ bị cây cổ thụ bật đè lên cabin khiến tài xế hoảng hồn, mở cửa bỏ chạy.

Theo thông tin từ báo Tiền phong, khoảng 9h ngày 24/6, chiếc xe container biển số 51R-238.48 di chuyển trên đường D1 trong cụm công nghiệp An Thạnh (thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Tài xế chạy container hoảng loạn khi cây cổ thụ bất ngờ bật gốc đè móp cabin - Ảnh 1
Trong lúc đang ôm cua, cây cổ thụ bất ngờ bật gốc đè bẹp cabin - Ảnh: Báo Giao thông

Khi xe rẽ vào đường N1 thì thùng xe container bị vướng vào một cây xanh cổ thụ bên đường. Sau đó, cây xanh bật gốc, ngã đè lên cabin xe container. Phát hiện vụ việc, tài xế thắng gấp, mở cửa xe tháo chạy ra ngoài. Rất may, thời điểm xảy ra vụ việc, đường vắng người và phương tiện qua lại.

Tài xế chạy container hoảng loạn khi cây cổ thụ bất ngờ bật gốc đè móp cabin - Ảnh 2
Phần cabin bị cây cổ thụ đè bẹp - Ảnh: Báo Giao thông

Dẫn thông tin từ báo Công an TP.HCM, tại hiện trường, cây cổ thụ cao khoảng 20m, đường kính khoảng 1m nằm đè lên chiếc container khiến phần đầu xe móp méo. Phần gốc cây bị lộ thiên, làm phần nền gạch vỉa hè xung quanh bị nứt toác.

Tài xế chạy container hoảng loạn khi cây cổ thụ bất ngờ bật gốc đè móp cabin - Ảnh 3
Cơ quan chức năng đến xử lý hiện trường - Ảnh: Báo Tiền phong

Rất may vụ tai nạn không làm nam tài xế bị thương. Tài xế cho biết anh hay lái xe vào khu vực này, do nhánh cây sà xuống đường nên từng nhiều lần bị vướng vào xe, còn hôm nay thì ngã luôn cả cây. Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt điều tiết giao thông, xử lý hiện trường.

Mất liên lạc với gia đình, thi thể của cô gái trẻ được tìm thấy dưới rạch Búng

Mất liên lạc với gia đình, thi thể của cô gái trẻ được tìm thấy dưới rạch Búng

Trưa 22/6, Công an TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương đang điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của cô gái tại rạch Búng, phường Hưng Định (Thuận An).

Xem thêm
Từ khóa:   tin mới tin nóng tai nạn giao thông

TIN MỚI NHẤT

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Tâm sự 17 phút trước
Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Tâm sự Eva 17 phút trước
Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Tâm sự Eva 47 phút trước
Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Tâm sự gia đình 1 giờ 17 phút trước
Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Tâm sự Eva 1 giờ 47 phút trước
Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Tâm sự 2 giờ 13 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Tâm sự Eva 2 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ