Trong lúc đang ôm cua trong cụm công nghiệp An Thạnh, xe container bất ngờ bị cây cổ thụ bật đè lên cabin khiến tài xế hoảng hồn, mở cửa bỏ chạy.

Theo thông tin từ báo Tiền phong, khoảng 9h ngày 24/6, chiếc xe container biển số 51R-238.48 di chuyển trên đường D1 trong cụm công nghiệp An Thạnh (thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Trong lúc đang ôm cua, cây cổ thụ bất ngờ bật gốc đè bẹp cabin - Ảnh: Báo Giao thông

Khi xe rẽ vào đường N1 thì thùng xe container bị vướng vào một cây xanh cổ thụ bên đường. Sau đó, cây xanh bật gốc, ngã đè lên cabin xe container. Phát hiện vụ việc, tài xế thắng gấp, mở cửa xe tháo chạy ra ngoài. Rất may, thời điểm xảy ra vụ việc, đường vắng người và phương tiện qua lại.

Phần cabin bị cây cổ thụ đè bẹp - Ảnh: Báo Giao thông

Dẫn thông tin từ báo Công an TP.HCM, tại hiện trường, cây cổ thụ cao khoảng 20m, đường kính khoảng 1m nằm đè lên chiếc container khiến phần đầu xe móp méo. Phần gốc cây bị lộ thiên, làm phần nền gạch vỉa hè xung quanh bị nứt toác.

Cơ quan chức năng đến xử lý hiện trường - Ảnh: Báo Tiền phong

Rất may vụ tai nạn không làm nam tài xế bị thương. Tài xế cho biết anh hay lái xe vào khu vực này, do nhánh cây sà xuống đường nên từng nhiều lần bị vướng vào xe, còn hôm nay thì ngã luôn cả cây. Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt điều tiết giao thông, xử lý hiện trường.

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