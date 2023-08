Trưa 22/6, Công an TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương đang điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của cô gái tại rạch Búng, phường Hưng Định (Thuận An).

Theo thông tin từ báo Bảo vệ Pháp Luật, ngày 22/6, Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương đang điều tra làm rõ nguyên nhân một cô gái được người dân phát hiện tử vong dưới rạch Búng. Trước đó vào sáng cùng ngày, người dân sống ven rạch Búng ở đường Cách mạng tháng 8, phường Hưng Định, TP Thuận An bất ngờ phát hiện dưới con rạch có một thi thể nên báo Công an. Nhận tin báo, lực lượng cứu hộ cứu nạn thuộc cảnh sát PCCC có mặt vớt thi thể nạn nhân lên bờ để tiến hành khám nghiệm, điều tra. Cơ quan chức năng tiến hành trục vớt thi thể nạn nhân - Ảnh: báo Dân Việt Ghi nhận ban đầu, nạn nhân là một cô gái trẻ chết được khoảng vài tiếng đồng hồ, trên người mặc bộ đồ màu trắng có hoạ tiết là chữ nước ngoài, và có mang chiếc túi bao tử màu đen. Dẫn thông tin từ báo Dân Việt, nạn nhân được xác định là chị N.T.T. (25 tuổi, quê Gia Lai, tạm trú phường Lái Thiêu, TP.Thuận An). Gia đình nạn nhân cho biết, chị T. bị bệnh tâm thần nhẹ, điều trị tại TP.HCM. Chiều 21/6, bác sĩ cho chị T. xuất viện về nhà trọ. Người dân đứng tại hiện trường để theo dõi vụ việc - Ảnh: báo Bảo vệ Pháp Luật Khoảng 5h sáng 22/6, người mẹ ra bến xe lấy đồ ở quê gửi đến, khi trở lại nhà trọ thì không thấy chị T. đâu nên cùng mọi người tìm kiếm. Ngay sau đó, bà nghe tin phát hiện thi thể chị T. Tây Ninh: Tai nạn lao động, công nhân bị thanh sắt 50kg rơi vào người tử vong Công an huyện Tân Biên (tỉnh Tây Ninh) đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động trên địa bàn xã Mỏ Công, huyện Tân Biên khiến 1 người tử vong. https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mat-lien-lac-voi-gia-dinh-thi-the-cua-co-gai-tre-duoc-tim-thay-duoi-rach-bung-594979.html Theo Thừa Yến (TH) | Phụ Nữ Sức Khỏe Link bài gốc Copy link https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mat-lien-lac-voi-gia-dinh-thi-the-cua-co-gai-tre-duoc-tim-thay-duoi-rach-bung-594979.html