Lai Châu: 14 người nhập viện nghi do ngộ độc sau bữa cơm trưa có canh nấm lạ

Đời sống 21/06/2023 21:15

Sau khi ăn món canh nấm được hái nấm mọc hoang dại ở vườn ruộng của gia đình, 14 người ở thành phố Lai Châu nhập viện nghi do ngộ độc.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, vào tối 21/6, Trung tâm y tế thành phố Lai Châu (tỉnh Lai Châu) thông tin, trưa ngày 20/6 tại lán nương của gia đình ông Hàng A Páo (sinh năm 1974, ở bản Cư Nhà La, xã Sùng Phài, thành phố Lai Châu) có tổ chức nấu cơm phục vụ người cấy lúa.

Tham gia bữa cơm có 21 người thuộc 2 bản Cư Nhà La và Lùng Thàng. Ông Hàng A Páo kể: Bữa cơm gồm có 7 món, trong đó có món canh nấm được hái nấm mọc hoang dại ở vườn ruộng của gia đình. Do thấy món nấm lạ nên trong bữa cơm trưa có 6 người không ăn, nên không có triệu chứng ngộ độc.

Lai Châu: 14 người nhập viện nghi do ngộ độc sau bữa cơm trưa có canh nấm lạ - Ảnh 1
Hiện tình hình sức khỏe của các bệnh nhân cơ bản đã ổn định - Ảnh: VOV

Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, anh Hàng A Minh là người xuất hiện triệu chứng ngộ độc đầu tiên. Đến 22 giờ cùng ngày lần lượt có thêm 13 người xuất hiện triệu chứng ngộ độc và được người nhà và lực lượng y tế địa phương đưa đi cấp cứu tại Trạm Y tế xã Sùng Phài và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu. 

Bữa cơm có 15 người ăn món canh nấm thì 14 người có triệu chứng ngộ độc, trong đó có 7 người tại bản Cư Nhà La và 7 người ở bản Lùng Thàng.

Lai Châu: 14 người nhập viện nghi do ngộ độc sau bữa cơm trưa có canh nấm lạ - Ảnh 2
Cơ quan chức năng địa phương đã lấy mẫu thức ăn đưa đi xét nghiệm để xác định nguyên nhân gây ra vụ ngộ độc - Ảnh: báo Sức khỏe và Đời sống

Dẫn thông tin từ báo VOV, đại diện các cơ sở y tế địa phương cho biết, sau khi tiếp nhận các bệnh nhân và chẩn đoán ban đầu, nhân viên y tế đã thực hiện phác đồ điều trị dành cho bệnh nhân ngộ độc thực phẩm như: truyền kháng sinh, bù nước điện giải bằng truyền dịch... Đến nay tình hình sức khỏe các bệnh nhân đã cơ bản ổn định và đang tiếp tục được theo dõi.

Hiện cơ quan chức năng địa phương đã lấy mẫu thức ăn đưa đi xét nghiệm để xác định nguyên nhân gây ra vụ ngộ độc.

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