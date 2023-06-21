Cụ thể, vào khoảng 9h30 sáng cùng ngày, tại khu vực vườn keo lá tràm thuộc địa phận tổ dân phố 12 (thị trấn Hương Khê giáp ranh với địa phận xã Phú Phong), người dân bàng hoàng phát hiện thi thể một nam giới đang trong quá trình phân hủy.

Theo thông tin từ báo Đại Đoàn Kết, chiều 21/6, UBND thị trấn Hương Khê, đã phát hiện thi thể một người đàn ông trong tình trạng phân hủy tại khu vực.

Danh tính nạn nhân bước đầu được xác định là anh N.V.Q. (43 tuổi, trú tại thôn 2, xã Phú Phong, huyện Hương Khê). Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc.

Liên quan đến việc phát hiện thi thể trong rừng, tại Gia Lai cũng từng xảy ra 1 trường hợp tương tự. Cụ thể, theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, sáng 18/4, Công an xã Sơn Lang, huyện Kbang nhận tin báo từ người dân, phát hiện một thi thể người phụ nữ ở bờ suối Bom (thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng quản lý, địa giới huyện Kbang).

Tại hiện trường, thi thể đang trong quá trình phân hủy mạnh. Tư thế ngồi tựa lưng vào vách đá, đầu ngã bên phải, ngồi bệt, chân co. Trên người mang quần dài màu đỏ mận (đã sờn rách), trên tay phải có vòng hạt chuỗi, có áo màu trắng, màu đen để trên bờ đá.

Qua xác minh, tại xã Lơ Ku có bà Đ.T.H. có tiền sử bệnh thần kinh, mất tích từ khoảng cuối tháng 2/2023. Ông Đ.P (chồng bà H) và bà Đinh Thị Khyenh (Trưởng làng Tơ Pơng), xác nhận thi thể này chính là bà H..

Hiện trường nơi xảy ra tai nạn trên - Ảnh: báo Công an TP.HCM

Theo người nhà nạn nhân, cuối tháng 2/2023, trong quá trình chăm sóc chồng bị rắn cắn tại Trung tâm Y tế huyện Kbang, chiều tối bà H. đi ra trước cổng để mua cháo cho chồng và mất tích từ đó.

Theo cơ quan công an, vụ việc trên không có dấu hiệu tội phạm và gia đình bà Đ.T.H. không yêu cầu điều tra xác minh làm rõ và có nguyện vọng đưa về nhà an táng theo phong tục.