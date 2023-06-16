Thông tin MỚI, nạn nhân thứ 4 tử vong trong vụ đốt phòng trọ vì ghen tuông ở Đồng Nai

Đời sống 16/06/2023 15:20

Tính đến ngày 16/6, trong số 7 nạn nhân của vụ cháy phòng trọ tại Đồng Nai đã có 4 trường hợp tử vong.

Theo thông tin từ VTC News, ngày 16/6, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP. HCM, xác nhận bệnh nhi còn lại trong vụ phóng hỏa, cháy phòng trọ ở Đồng Nai đang điều trị tại bệnh viện đã tử vong, đây là bệnh nhân thứ 4 tử vong trong vụ phóng hỏa nói trên.

Nạn nhân thứ 4 tử vong là nữ bệnh nhi V.N.A, 13 tuổi, xã Tân Hiệp, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã tử vong lúc 13h30 ngày 15/6.

Thông tin MỚI, nạn nhân thứ 4 tử vong trong vụ đốt phòng trọ vì ghen tuông ở Đồng Nai - Ảnh 1
Bệnh nhân thứ 4 đã tử vong - Ảnh: VTC News

Trước đó, ngày 3/6, bệnh nhi A. được chuyển viện từ Bệnh viện Bà Rịa (Bà Rịa - Vũng Tàu) lên Bệnh viện Nhi đồng 1 trong tình trạng sốc, chi mát, mạch nhanh và nhẹ, huyết áp khó đo; bỏng toàn thân độ 3.

Bệnh nhi được chẩn đoán sốc bỏng - bỏng xăng độ 3 – 4, diện tích bỏng 80%. Bệnh nhi được điều trị tích cực, hút bụi than đường hô hấp. Sau 12 ngày điều trị, bệnh nhi đã không qua khỏi.

Tại Bệnh viện Nhi đồng 2 TP. HCM, 2 nạn nhân trong vụ phóng hỏa cũng được điều trị tích cực suốt thời gian qua. Tuy nhiên, ngày 12/6, gia đình đã xin đưa bệnh nhi 15 tuổi về nhà do tình trạng quá nặng. Bệnh nhi còn lại (13 tuổi) tiếp tục điều trị nhưng tiên lượng nặng.

Như vậy, liên quan vụ phóng hỏa nhà trọ vì ghen ở Đồng Nai, 4 trong số 7 nạn nhân không qua khỏi, gồm N.T.H (46 tuổi, nghi phạm phóng hỏa, tử vong tại BV Chợ Rẫy), bệnh nhân nam 15 tuổi (tử vong tại BV Chợ Rẫy), em V.M.K (13 tuổi, tử vong tại BV Nhi đồng 1) và em V.N.A (13 tuổi, tử vong tại BV Nhi đồng 1). Một bệnh nhi 15 tuổi được đưa về nhà. Một bệnh nhi đang điều trị tại BV Nhi Đồng 2 tiên lượng nặng. Người phụ nữ 33 tuổi bị bỏng 10% kèm bỏng hô hấp được theo dõi tại Bệnh viện Chợ Rẫy. 

Trước đó, theo thông tin từ VTV News, vào sáng 3/6, một dãy phòng trọ tại ấp 2, xã Phước Bình, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai bốc cháy. Hiện trường vụ cháy là dãy phòng trọ 15 phòng, khu vực bị cháy được xác định ở phòng trọ số 3 và số 10, có tất cả 11 người ở.

Thông tin MỚI, nạn nhân thứ 4 tử vong trong vụ đốt phòng trọ vì ghen tuông ở Đồng Nai - Ảnh 2
Các bệnh nhân được đưa đến bệnh viên trong tình trạng bị bỏng nặng - Ảnh: VTV News

Theo Công an huyện Long Thành, bước đầu xác định Nguyễn Trí Hiếu sống ở phòng trọ số 10 trong dãy trọ là người phóng hỏa. Do ghen tuông, Hiếu đã phóng hỏa đốt phòng số 3 nơi có người yêu đang ở, sau đó phóng hỏa luôn phòng trọ của mình. Thông tin tiếp sẽ tiếp tục được cập nhập.

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