Do mẫu thuẫn trong tình cảm, người đàn ông ở Bình Dương đã dùng cây cơ bida đánh chết bạn tình rồi treo cổ tự tử.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, trước đó vào ngày 12/6, đã phát hiện một đôi nam nữ tử vong trong phòng trọ tại phường Phú Hòa (TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), công an tỉnh Bình Dương đã có kết quả điều tra, xác định nguyên nhân ban đầu.

Theo công an tỉnh Bình Dương, hai nạn nhân tử vong gồm anh T.C.T. (SN 1979, quê Quảng Trị), chị L.H.O. (SN 1986, quê Cà Mau).

Hiện trường nơi xảy ra án mạng - Ảnh: báo Dân Trí

Qua các tài liệu, chứng cứ thu thập tại hiện trường, công an xác định, do mâu thuẫn trong sinh hoạt, T. đã dùng cây cơ bida đánh vào vùng cổ phải, vùng gáy của chị O. khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, T. bế chị O. lên võng, đóng cửa phòng trọ, treo cổ tự tử.

Cơ quan chức năng xác định, trong phòng trọ không có dấu hiệu bị lục soát, cạy phá. Toàn bộ tài sản của chị O. không bị mất.

Được biết, ông T. và bà O. chung sống với nhau như vợ chồng, trước khi phát hiện vụ việc, hàng xóm nghe tiếng hai người này cãi nhau.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào khoảng 12h trưa 12/6, hàng xóm phát hiện phòng trọ của anh T. và chị O. đóng cửa nhiều giờ liền. Nghi có chuyện chẳng lành, họ đến gõ cửa nhưng không thấy ai ra mở.

Công an tỉnh Bình Dương thực hiện khám nghiệm hiện trường - Ảnh: báo Tiền Phong

Nhận tin báo, chủ nhà trọ bắc thang trèo lên trên, nhòm qua khe hở phát hiện nam thanh niên trong tư thế treo cổ, người phụ nữ nằm bất động trên võng. Nhận tin báo từ người dân, Công an TP. Thủ Dầu Một đã có mặt phong toả hiện trường, lấy lời khai nhân chứng.

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