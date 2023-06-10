Nhận cuộc gọi từ số lạ, cụ bà 81 tuổi suýt bị lừa gửi 100 triệu cho kẻ giả danh công an

Sau khi nghe điện thoại của người lạ tự xưng công an, cụ G vội vã rút 100 triệu đồng để gửi đi nhưng may mắn thay được công an xã phát hiện kịp thời ngăn chặn.

Theo thông tin từ báo Sức khoẻ và Đời sống, vào ngày (8/6), đại diện UBND xã Gia Tân, huyện Gia Lộc (Hải Dương) cho biết, một cụ bà 81 tuổi, ở thôn Lãng Xuyên đã bị đối tượng giả danh công an gọi điện lừa đảo. May mắn, sự việc được lực lượng công an xã phát hiện kịp thời và ngăn chặn thành công. Theo lời kể của cụ bà L.T.G. (SN 1942, trú tại thôn Lãng Xuyên, xã Gia Tân), gần đây, bà bất ngờ nhận được nhiều cuộc gọi từ số điện thoại lạ. Người ở đầu dây bên kia tự xưng là cán bộ công an điều tra và thông báo cụ G. có liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật.

Sau đó, người này yêu cầu nạn nhân chuyển số tiền 100 triệu đồng cho đối tượng, nếu không chuyển, cụ sẽ bị bắt giam. Do lo sợ, nên vào khoảng 14h30 cùng ngày, cụ G. một mình đi đến Quỹ tín dụng nhân dân xã Gia Tân để rút 100 triệu trong sổ tiết kiệm, với mục đích chuyển cho đối tượng lừa đảo.

Cùng thời điểm này, lực lượng Công an xã Gia Tân đang thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn, hỗ trợ người dân cài đặt tài khoản định danh điện tử tại khu vực gần Quỹ tín dụng, nhận thấy cụ G. có biểu hiện lo lắng, liên tục yêu cầu nhân viên rút tiền nhanh rồi phải nghe điện thoại của ai đó như bị thúc giục nên để ý, quan sát. Sau đó, cán bộ công an xã cùng cán bộ Quỹ tín dụng tiếp cận cụ G. tìm hiểu, nắm thông tin vụ việc. Cụ bà may mắn được lực lượng công an hỗ trợ thoát khỏi vụ lừa đảo - Ảnh: báo Sức khoẻ và Đời sống Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, sau khi kiểm tra lại thông tin do bà G. cung cấp, lực lượng công an xã đã động viên bà G. giữ bình tĩnh, đồng thời mời bà về trụ sở làm việc. Tại đây, cán bộ công an xã đã tuyên truyền về hành vi lừa đảo của các đối tượng qua mạng điện thoại, vận động bà G. không nghe và làm theo bất cứ yêu cầu nào của đối tượng. Sau khi được phân tích rõ về phương thức, thủ đoạn của bọn tội phạm, bà G. đã nhận thức được tình hình, thoát khỏi bẫy lừa đảo, bảo toàn được số tiền 100 triệu đồng. Công an tỉnh Hải Dương khuyến cáo người dân nâng cao ý thức, tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn của tội phạm lừa đảo qua mạng. Trường hợp có nghi ngờ về hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì kịp thời thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để được tiếp nhận và hướng dẫn giải quyết.

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