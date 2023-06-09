Trong khi mẹ đi vắng, 2 anh em Hoàng Đình Trung T. (7 tuổi) và Hoàng Đình Xuân L. (4 tuổi) rủ nhau ra vườn chơi thì không cẩn thận do, tử vong thương tâm.

Theo thông tin từ báo Người Đưa Tin, ngày 9/6, UBND xã Suối Nho (huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) cho biết, vào ngày 8/6, trên địa bàn xã Suối Nho đã xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến cho hai cháu nhỏ tử vong.

Nạn nhân được xác định là hai anh em ruột: Hoàng Đình Trung T. (7 tuổi) và Hoàng Đình Xuân L. (4 tuổi), cùng ngụ tại tổ 9, ấp Chợ (xã Suối Nho).

2 anh em chơi với nhau không may trượt chân ngã xuống ao, tử vong - Ảnh: Báo Người Đưa Tin

Cụ thể, cha mẹ các cháu đã ly hôn và 2 cháu sống với mẹ. Ban ngày mẹ đi làm, 2 cháu đi ra vườn chơi và bị trượt chân xuống ao, đuối nước tử vong.

Chị Trọng Thị Nguyệt (SN 1986), là mẹ của hai cháu cho biết, hai vợ chồng chị đã ly dị. Bố của hai cháu đi làm ăn xa tại tỉnh Lâm Đồng. Trong thời gian, hai cháu nghỉ hè nên ở nhà chơi với nhau. Trong lúc mẹ đi làm thì xảy ra sự việc đau lòng trên. Hiện cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể cho gia đình tổ chức mai táng.

Tương tự như trường hợp trên, trước đó cũng có 1 vụ đuối nước thương tâm xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin từ báo Sài Gòn Giải Phóng, ngày 3/5, em N.H.Đ. (15 tuổi), học sinh lớp 9, ra chơi tại khu vực thác Trời trên sông La Ngà, đoạn chạy qua hai xã Suối Nho (huyện Định Quán) và xã Xuân Bắc (huyện Xuân Lộc) thì không may gặp nạn.

Lực lượng cứu hộ tổ chức tìm kiếm em học sinh bị nạn - Ảnh: Báo Sài Gòn Giải Phóng

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ Công an huyện Xuân Lộc và chính quyền địa phương, người dân đã tổ chức tìm kiếm. Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, thi thể em Đ. đã được tìm thấy ở thác Trời thuộc địa phận xã Xuân Bắc và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

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