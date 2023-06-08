Tài xế nên lưu ý khi lái xe sau cuộc nhậu: Uống 2-3 cốc cũng có thể bị phạt 2-3 triệu đồng

Đời sống 08/06/2023 10:26

Bị CSGT xử phạt vi phạm nồng độ cồn, nhiều tài xế nói do trời nắng nóng nên uống 1-2 cốc bia để giải nhiệt, có trường hợp còn chống đối, không chấp hành.

Theo thông tin từ VTC News, chiều 7/6, Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 7, Phòng CSGT Hà Nội xử lý tài xế vi phạm nồng độ cồn trên tuyến đường Quang Trung - Ngô Thị Nhậm, quận Hà Đông.

Quy trình kiểm tra được thực hiện theo 2 bước: Khi mới dừng phương tiện, các tài xế được kiểm tra bằng phương pháp định tính, máy đo nồng độ cồn ở chế độ kiểm tra nhanh, tài xế chỉ cần thổi hơi vào ống phễu để phát hiện cồn. Khi phát hiện tài xế có nồng độ cồn, lực lượng CSGT sẽ yêu cầu xuống xe để kiểm tra định lượng cho đúng chỉ số vi phạm của người điều khiển phương tiện.

Tài xế nên lưu ý khi lái xe sau cuộc nhậu: Uống 2-3 cốc cũng có thể bị phạt 2-3 triệu đồng - Ảnh 1
Tài xế chỉ cần thổi hơi vào ống phễu để phát hiện cồn - Ảnh: VTC News

Nhiều người vi phạm nồng độ cồn ở mức rất cao, có trường hợp gấp nhiều lần mức xử lý cao nhất được quy định tại Nghị định 100.

Vào 13h15, tổ công tác phát hiện nam tài xế N.V.T (ở Thanh Oai, Hà Nội) chạy xe loạng choạng trong tình trạng không tỉnh táo. CSGT ngay lập tức phối hợp dừng xe tài xế T và yêu cầu vào điểm đo nồng độ cồn.

Tài xế nên lưu ý khi lái xe sau cuộc nhậu: Uống 2-3 cốc cũng có thể bị phạt 2-3 triệu đồng - Ảnh 2
Nồng độ cồn vượt mức cho phép - Ảnh: VTC News

Sau khi tài xế T. thổi nồng độ cồn, máy đo cho ra kết quả ở mức 0,100 mg/l khí thở. Với vi phạm này, tài xế bị phạt 2 - 3 triệu đồng, tước bằng lái 10 - 12 tháng, tạm giữ xe trong vòng 7 ngày. Anh T cho biết, do trời nắng nóng nên buổi trưa uống 1-2 cốc bia giải nhiệt, thấy còn tỉnh táo nên đã điều khiển xe để đi làm. “Tôi đã nhận thức được hành vi vi phạm, uống rượu bia rồi lái xe là gây nguy hiểm cho mình và người khác. Tôi hứa lần sau không tái phạm lỗi này”, tài xế T nói.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, tối 1/3, tại ngã tư đường số 10 - Kinh Dương Vương (quận Bình Tân), Đội CSGT Phú Lâm thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TPHCM đã thực hiện chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn.

Cụ thể, lúc 22h20 tổ công tác phát hiện anh L.V.H (ngụ huyện Bình Chánh) chạy xe máy lưu thông trên đường Kinh Dương Vương có biểu hiện không tỉnh táo nên đã yêu cầu vào chốt kiểm tra.

Tài xế nên lưu ý khi lái xe sau cuộc nhậu: Uống 2-3 cốc cũng có thể bị phạt 2-3 triệu đồng - Ảnh 3
Bị phạt 7 triệu đồng chỉ vì 2 lon bia xã giao - Ảnh: báo Tiền Phong

Kết quả kiểm tra bằng máy đo chuyên dụng cho thấy hơi thở của anh H có nồng độ cồn ở mức 0,414mg/lít khí thở nên tổ công tác đã tiến hành lập biên bản. Đối với mức vi phạm nồng độ cồn nói trên, anh H sẽ bị phạt hành chính 7 triệu đồng, tước GPLX 23 tháng và tạm giữ phương tiện 7 ngày.

"Vừa hết giờ làm việc, tôi được vài người bạn rủ đi uống xã giao 2 lon bia. Tôi biết lái xe sau khi uống rượu bia là sai, mấy lần trước sau khi nhậu xong tôi thường bắt xe công nghệ về nhà", anh H bộc bạch.

Cùng lúc này, phát hiện anh H.T.M (quê Tiền Giang) mặt ửng đỏ đang lái xe máy chở bạn mình trên đường, tổ công tác ra hiệu dừng phương tiện kiểm tra 

Qua máy đo, anh M có nồng độ cồn ở mức 0,205mg/lít khí thở nên tổ công tác đã tiến hành lập biên bản xử phạt 2,5 triệu đồng, tước GPLX 11 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Tài xế nên lưu ý khi lái xe sau cuộc nhậu: Uống 2-3 cốc cũng có thể bị phạt 2-3 triệu đồng - Ảnh 4
CSGT thực hiện giam giữ xe - Ảnh: báo Tiền Phong

Sau hơn một giờ lập chốt kiểm tra, Đội CSGT Phú Lâm đã lập biên bản 4 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó có 1 trường hợp vi phạm kịch khung và tạm giữ 4 xe máy.

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