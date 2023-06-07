Nam thanh niên vào cửa hàng xem vàng rồi bất ngờ cầm vàng bỏ chạy tại huyện Hoài Đức (Hà Nội).

Theo thông tin từ báo Sức khoẻ & Đời sống, chiều tối ngày 6/6, một nam thanh niên tới cửa hàng vàng ở thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức. Khi đó, nam thanh niên đã hỏi và xem một sợi dây chuyền, khi được chủ tiệm cho xem sợi dây chuyền bạc, nam thanh niên bất ngờ cầm sợi dây chuyền này bỏ chạy. Tuy nhiên, chỉ bỏ chạy được đoạn ngắn, thanh niên bị người dân bắt giữ và thông báo cho công an.

Tiệm vàng nơi xảy ra vụ cướp - Ảnh: báo Sức khoẻ & Đời sống Theo thông tin từ VTC News, đại diện Công an huyện Hoài Đức (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang điều tra vụ cướp tiệm vàng trên địa bàn. Bước đầu xác định, nam thanh niên quê huyện Ứng Hoà (Hà Nội), là sinh viên tốt nghiệp một trường đại học ở Hà Nội. Tuy nhiên, khi ra trường không xin được việc làm đúng chuyên ngành, anh ta làm shipper và khó khăn về tiền bạc nên gây ra vụ việc trên.

Chủ tiệm vàng khai báo, sợi dây chuyền bạc có giá trị không lớn. Trước đó cũng có một vụ cướp tiệm vàng tương tự xả ra Tiền Giang. Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 13/5, công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Bảo Quốc (20 tuổi, ngụ xã Định Trung, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) để điều tra hành vi "cướp giật tài sản". Nguyễn Bảo Quốc đang cung cấp lời khi - Ảnh: báo Tuổi Trẻ Quâ điều tra ban đầu, ngày 7/5, Quốc đi xe máy đến một tiệm vàng ở xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, Tiền Giang giả vờ hỏi mua một chiếc lắc tay trị giá khoảng 31 triệu đồng. Lợi dụng chủ tiệm vàng đang tính hóa đơn, Quốc bất ngờ giật lấy chiếc lắc vàng rồi lên xe máy tẩu thoát. Nhận tin báo, Công an huyện Châu Thành phối hợp Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang vào cuộc truy xét. Đến tối 8/5, cảnh sát đã bắt giữ Quốc khi đang trốn tại một nhà trọ ở xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước. Tại cơ quan công an, Quốc khai nhận do thua cờ bạc qua mạng nên đã đi cướp giật tại tiệm vàng. Sau khi cướp được chiếc lắc tay, Quốc đem đến một tiệm vàng tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp bán được 26 triệu đồng.

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