Trong lúc tắm có 3 em học sinh bị đuối nước, 2 em được cứu sống, em còn lại là H.P.G.B (học sinh lớp 8 Trường THCS Lê Lợi, xã Tam Nghĩa) bị mất tích.

Theo thông tin từ báo Công an TP. Đà Nẵng, vào chiều ngày 2/6, có một nhóm học sinh cùng nhau ra bãi biển để tắm. Trong lúc tắm có 3 em học sinh bị đuối nước, 2 em được cứu sống, em còn lại là H.P.G.B (học sinh lớp 8 Trường THCS Lê Lợi, xã Tam Nghĩa) bị mất tích. Tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà cử 12 cán bộ, chiến sĩ và 1 canô; Hải đội 2 Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam cử 4 cán bộ, chiến sĩ và 1 ca nô; Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 cử 6 cán bộ, chiến sĩ và 1 ca nô; đồng thời huy động 3 tàu cá của ngư dân cùng 4 thợ lặn tổ chức tìm kiếm.

Các cán bộ tìm kiếm nạn nhân xuyên đêm - Ảnh: Báo Công an TP. Đà Nẵng Thi thể em H.P.G.B đã được tìm thấy - Ảnh: Báo Công an TP. Đà Nẵng Sau gần một ngày tích cực tìm kiếm, đến trưa nay 3/6, lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy thi thể em H.P.G.B tại khu vực gần vị trí bị nạn. Hiện Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự. Liên quan đến sự việc chết đuối do tắm biển, tại Hà Tĩnh cũng từng xảy ra vụ việc tương tự. Theo thông tin từ VietNamNet vào 23h đêm ngày 25/3, hàng trăm người dân mang theo đèn pin đổ ra biển, phối hợp với lực lượng chức năng xuyên đêm tìm kiếm các em học sinh bị đuối nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Người dân đổ ra biển tìm kiếm các em học sinh gặp nạn - Ảnh: VietNamNet Ông Nguyễn Hữu Thuần (trú tại xã Thạch Hải) cho hay: "Nhận tin các em gặp nạn, đến tối vẫn chưa tìm thấy hai học sinh, hàng trăm người dân chúng tôi đã đến từng nhà gom đèn pin, ra biển soi để tìm kiếm. Biển chiều và tối nay sóng to, nên việc tìm kiếm khá khó khăn. Chúng tôi sẽ cố gắng xuyên đêm tìm kiếm". Trước đó, khoảng 13h cùng ngày, một nhóm khoảng 10 học sinh lớp 7, Trường THCS Quang Trung) rủ nhau xuống biển Thạch Hải để tắm biển. Trong quá trình tắm, nhóm học sinh sẩy chân xuống vùng nước sâu khiến 3 em là T.T.T.T., N.N.T. và P.Q.T. bị đuối nước, mất tích. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã triển khai tìm kiếm các em. Đến khoảng 14h, thi thể nữ sinh T.T.T.T. đã được tìm thấy trên biển, cách vị trí gặp nạn khoảng 200 mét.

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