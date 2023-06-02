Hành động đẹp của nam sinh viết thư cảm ơn CSGT khi nhận lại được chiếc ví đã mất

Sau khi đánh rơi ví và được CSGT liên hệ để nhận lại, nam sinh đã rất xúc động và cảm kích trước hành động đẹp của các chú cảnh sát.

Theo thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM, Hôm nay(2/6), Đội CSGT Nam Sài Gòn phối hợp với Công an phường Tân Thuận Tây, quận 7 trao trả lại ví, giấy tờ cho nam sinh đánh rơi.

Trước đó, khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, anh Khoa, sinh viên trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, đi giao hàng ban đêm, di chuyển trên đường Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Văn Linh thì đánh rơi ví, bên trong chứa nhiều giấy tờ quan trọng.

Lúc này, tổ công tác thuộc Đội CSGT Nam Sài Gòn tuần tra kiểm soát trên tuyến đường trên đã nhặt được chiếc ví của anh Khoa. Sau đó, đơn vị đã phối hợp với Công an phường Tân Thuận Tây rà soát, xác minh người đánh rơi ví.

Nam sinh nhận lại ví ở sở CSGT Nam Sài Gòn - Ảnh báo Pháp Luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, Khoa nhận được điện thoại từ đội trưởng Đội CSGT Nam Sài Gòn, thông báo cán bộ đơn vị nhặt được ví của Khoa và muốn liên hệ để trả lại.

"Lúc biết giấy tờ mình bị mất được CSGT nhặt được và trực tiếp liên lạc trả lại, tôi rất mừng và cảm kích vô cùng trước việc làm đầy nhân văn của các anh. Nên tôi đã viết thư để gửi lời cảm ơn chân thành nhất của mình đến các anh" – Khoa xúc động.

Cán bộ Đội CSGT Nam Sài Gòn cũng bày tỏ vui mừng khi nhận được lá thư đầy tình cảm từ nam sinh viên.

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