Xe tải mất lái lao xuống lề, tài xế bị thương nặng đã được giải cứu thành công

Đời sống 02/06/2023 16:28

Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, đã giải cứu tài xế mắc kẹt trong cabin thành công và được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.

Theo thông tin từ báo Lao Động, sau khi nhận được tin báo từ người dân, một vụ tai nạn đã xảy ra vì tài xế mất lái, Công an huyện Bắc Bình đã điều động 2 xe cứu hộ giao thông đến hiện trường cùng xe kéo của người dân giải cứu tài xế đang mắc kẹt trong cabin xe tải. 

Xe tải mất lái lao xuống lề, tài xế bị thương nặng đã được giải cứu thành công - Ảnh 1
Hàng hoá trên xe rơi ra ngoài do tai nạn - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Người Đưa Tin, Khoảng 4h30 sáng cùng ngày 2/6, trên quốc lộ 1A đoạn qua thôn 1, xã Sông Lũy, huyện Bắc Bình xảy ra vụ tai nạn khiến tài xế bị thương nặng, xe tải hư hỏng...

Thời điểm trên, xe tải mang biển số 78H – 012.21 lưu thông theo hướng Bắc – Nam. Khi đến thôn 1, xã Sông Luỹ thì xe tải này bất ngờ mất lái, lao xuống bãi đất trống bên cạnh, sau đó tông vào mô đất cao gần đó rồi dừng lại.

Xe tải mất lái lao xuống lề, tài xế bị thương nặng đã được giải cứu thành công - Ảnh 2
Thực hiện cứu hộ xe tải - Ảnhh: Báo Người Đưa Tin

Tại hiện trường, phần đầu xe tải bẹp dúm, tài xế mắc kẹt trong cabin. Nhận tin báo, Công an huyện Bắc Bình đã điều động 2 xe cứu hộ giao thông đến hiện trường cùng xe kéo của người dân giải cứu tài xế đang mắc kẹt trong cabin xe tải.

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